Serena Williams'ın antrenörü konuştu! ABD Açık'a... - Son dakika Tenis haberleri - Fotomaç
15 Haziran 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Tenis Serena Williams'ın antrenörü konuştu! ABD Açık'a...

'ın antrenörü konuştu! 'a...

Serena Williams'ın antrenörü konuştu! ABD Açık'a...

ABD'li tenisçi 'ın antrenörü Mouratoglou, başarılı sporcunun corona virüsü salgını nedeniyle ekstra tedbirler ve kısıtlamalar altında düzenlenmesi beklenen 'ta mücadele edebileceğini açıkladı.

38 yaşındaki raketin antrenörü Patrick Mouratoglou, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, 'ın grand slam kazanmak için tenise döndüğünü ve bu hedefini gerçekleştirmek istediğini söyledi.

Bir sporcunun rekabet dışında kalmasının çok zor olduğunu belirten Mouratoglou, ", bir grand slam kazanmak için ilk fırsat. Çok fazla kısıtlama olacak, bunlarla ilgili onunla konuşmam lazım" ifadelerini kullandı.

Mouratoglou, corona virüsü nedeniyle turnuva boyunca sporculara sadece bir kişinin eşlik etmesine izin verilmesinin beklendiğini, kızı Alexis Olympia ile hareket eden Serena Williams için bunun sorun olabileceğini kaydetti.

Kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan Serena Williams, 2018 ve 2019 yıllarında oynadığı son 4 grand slam finalini de kaybetti. ABD'li tenisçi, bir grand slam daha kazanması halinde Margaret Court'un "tarihin en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçisi" unvanına ortak olacak.

ABD'nin kentinde düzenlenen ve 31 Ağustos'ta başlaması planlanan ABD Açık'ın organizatörleri, geçen hafta boyunca ABD Tenis Federasyonu, ATP ve WTA temsilcileri, antrenörler ve 400'den fazla sporcuyla video konferans yoluyla görüşmüştü.

  1. 15.06.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Serena Williams'ın antrenörü konuştu! ABD Açık'a... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA