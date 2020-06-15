Serena Williams'ın antrenörü konuştu! ABD Açık'a...
ABD'li tenisçi Serena Williams'ın antrenörü Mouratoglou, başarılı sporcunun corona virüsü salgını nedeniyle ekstra tedbirler ve kısıtlamalar altında düzenlenmesi beklenen ABD Açık'ta mücadele edebileceğini açıkladı.
38 yaşındaki raketin antrenörü Patrick Mouratoglou, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, Serena Williams'ın grand slam kazanmak için tenise döndüğünü ve bu hedefini gerçekleştirmek istediğini söyledi.
Bir sporcunun rekabet dışında kalmasının çok zor olduğunu belirten Mouratoglou, "ABD Açık, bir grand slam kazanmak için ilk fırsat. Çok fazla kısıtlama olacak, bunlarla ilgili onunla konuşmam lazım" ifadelerini kullandı.
Mouratoglou, corona virüsü nedeniyle turnuva boyunca sporculara sadece bir kişinin eşlik etmesine izin verilmesinin beklendiğini, kızı Alexis Olympia ile hareket eden Serena Williams için bunun sorun olabileceğini kaydetti.
Kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan Serena Williams, 2018 ve 2019 yıllarında oynadığı son 4 grand slam finalini de kaybetti. ABD'li tenisçi, bir grand slam daha kazanması halinde Margaret Court'un "tarihin en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçisi" unvanına ortak olacak.
ABD'nin New York kentinde düzenlenen ve 31 Ağustos'ta başlaması planlanan ABD Açık'ın organizatörleri, geçen hafta boyunca ABD Tenis Federasyonu, ATP ve WTA temsilcileri, antrenörler ve 400'den fazla sporcuyla video konferans yoluyla görüşmüştü.
- 15.06.2020
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