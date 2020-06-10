Sosyal medyadan açıkladı! Roger Federer'den kötü haber
Ünlü tenisçi Roger Federer, sosyal medya hesabından yayınladığı bir duyuruyla sevenlerini üzdü. İsviçreli raket, yaptığı açıklamada dizindeki sakatlık dolayısıyla, 2020 sezonunun kalan bölümünde oynayamacağını açıkladı. İşte detaylar...
Erkekler dünya sıralamasının 4. basamağındaki İsviçreli tenisçi Roger Federer, sağ dizindeki sakatlıktan dolayı 2020 sezonunun kalan bölümünde oynayamayacağını açıkladı.
Kazandığı 20 tekler turnuvasıyla tarihte en fazla grand slam şampiyonluğu bulunan erkek tenisçi olan Federer, şubat ayından sonra bir kez daha sağ dizinden ameliyat edildi.
Federer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sağ dizimin durumunun rehabilitasyon sürecinde kötüye gitmesi sonrası bir artroskopik operasyon daha geçirdim. 2017'de yaptığım gibi en yüksek düzeyde tenis oynamaya yüzde 100 hazır oluncaya kadar kendime gereken zamanı vermeyi planlıyorum. 2021 sezonu başlangıcında herkesi yeniden görmek için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.
38 yaşındaki Federer, korta son olarak Avustralya Açık yarı finalinde Novak Djokovic'e yenildiği 30 Ocak'ta adım atmıştı.
- 10.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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