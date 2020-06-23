Aptalca parti - Son dakika Tenis haberleri - Fotomaç - Son dakika Tenis haberleri - Fotomaç
23 Haziran 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Tenis Aptalca parti

Aptalca parti

Aptalca parti

Salgın tehdidi bitmeden Djokovic'in düzenlediği 'na katılanlar ciddi risk altında. Ünlü tenisçiler Dimitrov ve Coric’te virüs çıkarken, özellikle parti günü sosyal mesafe hiçe sayılmıştı.

Aylardır dünyayı saran koronavirüs tehlikesinin henüz bitmediği her alanda kendini gösteriyor. Ünlü tenisçi 'in yardım amaçlı düzenlediği 'na katılan ünlü raketler ve organizasyon çalışanlarında koronavirüse rastlandı. Bulgar tenisçi ile Hırvat Borna Coric'in testleri pozitif çıktı. Djokovic'in kondisyoneri Marko Paniki'de de koronavirüse rastlandı. Diğer tenisçiler Zverev ve Cilic'in testlerinin negatif olduğu açıklandı.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
Koronavirüs ortamında böyle bir turnuva düzenlemenin hata olduğu günler öncesinden konuşulmuştu. Bir de Belgrad'da verilen partide sosyal mesafenin hiçe sayıldığı anlarda virüsün bulaş oranının yükseldiği kaydedildi. Belgrad'daki turnuvaya 4 bin sporsever katılırken, Zadar'da da katılımcıların sayısı binleri geçmişti. Taraftarlar ve sporcular kolkola görüntüler verirken organizasyona katılan herkes bu 2 gün içinde teste sokulacak. Djokovic'e büyük tepki var.

KYRGIOS: MANKAFA
Ünlü tenisçi Nick Kyrgios, Novak Djokovic'in düzenlediği bu turnuvaya tepki gösterdi. Avustralyalı raket "Virüsün ortalıkta dolaştığı bu günlerde düzenlenen turnuva tamamen mankafalık. Koronavirüse yakalanan arkadaşlarıma geçmiş olsun diliyorum" dedi.

  1. 23.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aptalca parti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA