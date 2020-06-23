Aptalca parti
Salgın tehdidi bitmeden Djokovic'in düzenlediği Adria Turnuvası'na katılanlar ciddi risk altında. Ünlü tenisçiler Dimitrov ve Coric’te virüs çıkarken, özellikle parti günü sosyal mesafe hiçe sayılmıştı.
Aylardır dünyayı saran koronavirüs tehlikesinin henüz bitmediği her alanda kendini gösteriyor. Ünlü tenisçi Novak Djokovic'in yardım amaçlı düzenlediği Adria Turnuvası'na katılan ünlü raketler ve organizasyon çalışanlarında koronavirüse rastlandı. Bulgar tenisçi Grigor Dimitrov ile Hırvat Borna Coric'in testleri pozitif çıktı. Djokovic'in kondisyoneri Marko Paniki'de de koronavirüse rastlandı. Diğer tenisçiler Zverev ve Cilic'in testlerinin negatif olduğu açıklandı.
BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
Koronavirüs ortamında böyle bir turnuva düzenlemenin hata olduğu günler öncesinden konuşulmuştu. Bir de Belgrad'da verilen partide sosyal mesafenin hiçe sayıldığı anlarda virüsün bulaş oranının yükseldiği kaydedildi. Belgrad'daki turnuvaya 4 bin sporsever katılırken, Zadar'da da katılımcıların sayısı binleri geçmişti. Taraftarlar ve sporcular kolkola görüntüler verirken organizasyona katılan herkes bu 2 gün içinde teste sokulacak. Djokovic'e büyük tepki var.
KYRGIOS: MANKAFA
Ünlü tenisçi Nick Kyrgios, Novak Djokovic'in düzenlediği bu turnuvaya tepki gösterdi. Avustralyalı raket "Virüsün ortalıkta dolaştığı bu günlerde düzenlenen turnuva tamamen mankafalık. Koronavirüse yakalanan arkadaşlarıma geçmiş olsun diliyorum" dedi.
- 23.6.2020
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