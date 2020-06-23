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23 Haziran 2020, Salı
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'da kabusu devam ediyor! de pozitif

Adria Tur'da corona virüsü kabusu devam ediyor! Novak Djokovic de pozitif

organizasyonunda kondisyoneri dahil olmak üzere birçok isimde corona virüsüne rastlanmasının ardından test yaptıran dünya 1 numarası Sırp tenisçi 'in de sonucu pozitif çıktı.

Vakfı tarafından düzenlenen tenis organizasyonunda yaşanan kabusu çığ gibi büyümeye devam ediyor.

Bulgar tenisçi 'un corona virüsüne yakalandığını duyurmasının ardından, aynı organizasyona katılan bazı sporcu ve antrenörlerin de test sonuçlarının pozitif olduğu açıklanmıştı.

Novak Djokovic'in kondisyoneri 'nin yanı sıra Hırvat tenisçi Borna Coric'in de virüse yakalandığı belirtilmişti.

DJOKOVIC DE POZİTİF!

Kondisyoneri Paniki'de Covid-19 tespit edilmesinin ardından test yaptıran dünya 1 numarası Novak Djokovic'in de testi pozitif çıktı.

  1. 23.06.2020
  2. Güncelleme: 23.06.2020 15:32
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