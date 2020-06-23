Adria Tur'da corona virüsü kabusu devam ediyor! Novak Djokovic de pozitif
Adria Tur organizasyonunda kondisyoneri Marko Paniki dahil olmak üzere birçok isimde corona virüsüne rastlanmasının ardından test yaptıran dünya 1 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic'in de sonucu pozitif çıktı.
Novak Djokovic Vakfı tarafından düzenlenen Adria Tur tenis organizasyonunda yaşanan corona virüsü kabusu çığ gibi büyümeye devam ediyor.
Bulgar tenisçi Grigor Dimitrov'un corona virüsüne yakalandığını duyurmasının ardından, aynı organizasyona katılan bazı sporcu ve antrenörlerin de test sonuçlarının pozitif olduğu açıklanmıştı.
Novak Djokovic'in kondisyoneri Marko Paniki'nin yanı sıra Hırvat tenisçi Borna Coric'in de virüse yakalandığı belirtilmişti.
DJOKOVIC DE POZİTİF!
Kondisyoneri Paniki'de Covid-19 tespit edilmesinin ardından test yaptıran dünya 1 numarası Novak Djokovic'in de testi pozitif çıktı.
- 23.06.2020
- Güncelleme: 23.06.2020 15:32
- Adria Tur'da corona virüsü kabusu devam ediyor! Novak Djokovic de pozitif
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Adria Tur'da corona virüsü kabusu devam ediyor! Novak Djokovic de pozitif haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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