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24 Haziran 2020, Çarşamba
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Djokovic pozitif çıktı

Djokovic pozitif çıktı

Dünyanın 1 numaralı tenisçisi 'in korona virüs testi pozitif çıktı.

Dünyanın 1 numaralı tenisçisi 'in korona virüs testi pozitif çıktı. Sırp raketin eşinin de pozitif olduğu ancak oğullarının test sonuçlarının ise negatif çıktığı açıklandı.

  1. 24.6.2020
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