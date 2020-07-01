Djokovic'ten Yeni Pazar'a 5 milyon dinar bağış
Dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic, corona virüsü salgını nedeniyle ciddi sıkıntıların yaşandığı ve imkanların kısıtlı olduğu Yeni Pazar'a 5 milyon dinar (43 bin Euro) maddi yardımda bulunacağını açıkladı.
Yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle ciddi sıkıntıların yaşandığı Sırbistan'ın Sancak bölgesinde bulunan Novi Pazar'daki hastanenin tıbbi malzemesinin eksik olduğu ve hastaların koridorlarda tedavi edildiği görüntüleri gündeme oturdu. Gündeme gelen konuyla ilgili görüntüleri izlediğini dile getiren dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokoviç, bölge halkına yardımcı olmak için gerekli tıbbi ekipmanı sağlamak için 5 milyon dinar tutarında fon ayıracağını açıkladı.
Başarılı tenisçi, Novak Djokoviç Vakfı'nın da katkısıyla düzenlen Adria Turu'nu corona virüsü salgınına rağmen düzenlemiş ve büyük tepkiler almıştı. Turnuva sonrasında ise Djokoviç'in koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.
- 01.07.2020
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