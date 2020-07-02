Fransa Açık'ın biletleri için tarih geldi!
Dünyanın en büyük tenis organizasyonlarından olan Grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) bilet satışları, bu ay başlayacağı öğrenildi.
Fransa Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada, 21 Eylül-11 Ekim tarihlerinde düzenlenecek organizasyona belli ölçüde seyirci alınmasına karar verildiği ve bunun için bir protokol hazırlandığı belirtildi.
Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle bu yılki organizasyonda tenis kortlarına en fazla yüzde 50-60 oranında seyirci alınacak. Federasyon üyelerine öncelikli bilet satışları 9 Temmuz'da başlayacak. Seyirciler ise Roland Garros'u 16 Temmuz'dan itibaren bilet alarak tribünden takip edebilecek. Öte yandan, 31 Ağustos'ta başlaması planlanan ABD Açık tenis turnuvasına seyirci alınması ise beklenmiyor.
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