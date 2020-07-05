Ünlü tenisçi Rafael Nadal'ın yatı Muğla'da kaza yaptı!
Dünyaca ünlü İspanyol tenisçi Rafael Nadal'ın lüks yatı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalıklara çarptı. Yapılan hasar tespit çalışmasının ardından, yatta seyahati engelleyecek bir durum olmadığı belirlendi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü turistlik mahallesi Göcek'e tatile gelen ünlü tenisçi Rafael Nadal'ın yatı, kayalıklara çarptı. Uzun uğraşın ardından kayalıklardan uzaklaştırılan tekne, aynı yerde demir attı. Yapılan incelemelerde yatta seyahati engelleyecek bir hasar olmadığı tespit edildi.
Dünyanın en önemli tenis sporcularından Rafael Nadal, 38.5 milyon TL'lik 'White' adlı süper lüks motoryatıyla çıktığı turda, İspanya'nın Mallarco Adası'ndan Fethiye'nin Göcek Mahallesi'ne geldi. Nadal'ın yatı, Sıralıbük Koyu'nda dün saat 16.30 sıralarında kayalıklara çarptı. İki saatlik uğraş sonrasında çarptığı kayalıklardan uzaklaştırılan tekne, aynı mevkide demir attı. Teknede hasar tespit çalışması yapıldığı, seyahati engelleyecek bir durum olmadığı öğrenildi.
- 05.07.2020
- Brescia-Hellas Verona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Simon Kjaer'den haber var! Milan...
- Henry Onyekuru'da sürpriz gelişme! Fenerbahçe'nin ardından Olimpiakos...
- Nagatomo İtalya'ya dönüyor! O kulübün hedefinde...
- Inter-Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Canlı yayında flaş sözler! "Galatasaray Falcao'yu göndermek zorunda"
- Canlı yayında açıkladı! "Galatasaray İrfan Can Kahveci transferini bitirdi"
- Erman Toroğlu net konuştu! "Pozisyon penaltı"
- Ferdi Kadıoğlu'na tekmelik uyarısı! "Ertesi gün Okan Buruk'u hastanede ziyaret ettim"
- Trabzonspor coşkuyla uğurlandı! | İZLEYİN
- Kobe Bryant'ın ölümünün ardından yeni kayıtlar ortaya çıktı!
- Ümit Özat'tan çarpıcı sözler! "Ali Koç stadyumun önünden geçemez"
- Fenerbahçe'nin yeni hocası konuştu! Resmi imza sonrası...
- Galatasaray karşısında Trabzonspor'un kozu belli oldu! "Tek kişilik dev kadro"
- Galatasaray'da transferin imza tarihi belli oldu! O yıldız...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ünlü tenisçi Rafael Nadal'ın yatı Muğla'da kaza yaptı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.