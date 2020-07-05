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05 Temmuz 2020, Pazar
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Ünlü tenisçi 'ın yatı 'da kaza yaptı!

Ünlü tenisçi Rafael Nadal'ın yatı Muğla'da kaza yaptı!

Dünyaca ünlü İspanyol tenisçi 'ın lüks yatı, 'nın Fethiye ilçesinde kayalıklara çarptı. Yapılan hasar tespit çalışmasının ardından, yatta seyahati engelleyecek bir durum olmadığı belirlendi.

'nın Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü turistlik mahallesi Göcek'e tatile gelen ünlü tenisçi 'ın yatı, kayalıklara çarptı. Uzun uğraşın ardından kayalıklardan uzaklaştırılan tekne, aynı yerde demir attı. Yapılan incelemelerde yatta seyahati engelleyecek bir hasar olmadığı tespit edildi.

Dünyanın en önemli tenis sporcularından Rafael Nadal, 38.5 milyon TL'lik 'White' adlı süper lüks motoryatıyla çıktığı turda, 'nın Mallarco Adası'ndan Fethiye'nin Göcek Mahallesi'ne geldi. Nadal'ın yatı, Sıralıbük Koyu'nda dün saat 16.30 sıralarında kayalıklara çarptı. İki saatlik uğraş sonrasında çarptığı kayalıklardan uzaklaştırılan tekne, aynı mevkide demir attı. Teknede hasar tespit çalışması yapıldığı, seyahati engelleyecek bir durum olmadığı öğrenildi.


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  1. 05.07.2020
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