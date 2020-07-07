İspanyol Rafael Nadal, Madrid Açık'a katılacak! - Son dakika Tenis haberleri - Fotomaç
07 Temmuz 2020, Salı
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Haberler Tenis Nadal, Madrid Açık'ta 6'ncı şampiyonluk peşinde!

, 'a katılacak!

Rafael Nadal, Madrid Açık'a katılacak!

Teniste dünya 2 numarası İspanyol 'ın, 'a katılacağı öğrenildi.

Teniste erkekler dünya klasmanının 2 numarası , 'a katılacak.

Turnuvanın direktörü , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 34 yaşındaki Nadal ile görüştüğünü ve eylül ayındaki organizasyona katılacağını doğruladığını bildirdi.

'nın başkenti Madrid'in ev sahipliği yaptığı ve toprak zeminde oynanan turnuva, 13-20 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

Bu yıl koronavirüs nedeniyle ertelenen turnuvada 8 kez final oynayan Nadal, 5 kez korttan şampiyonlukla ayrıldı.

  1. 07.07.2020
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