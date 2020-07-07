Rafael Nadal, Madrid Açık'a katılacak!
Teniste dünya 2 numarası İspanyol Rafael Nadal'ın, Madrid Açık'a katılacağı öğrenildi.
Teniste erkekler dünya klasmanının 2 numarası Rafael Nadal, Madrid Açık'a katılacak.
Turnuvanın direktörü Feliciano Lopez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 34 yaşındaki Nadal ile görüştüğünü ve eylül ayındaki organizasyona katılacağını doğruladığını bildirdi.
İspanya'nın başkenti Madrid'in ev sahipliği yaptığı ve toprak zeminde oynanan turnuva, 13-20 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.
Bu yıl koronavirüs nedeniyle ertelenen turnuvada 8 kez final oynayan Nadal, 5 kez korttan şampiyonlukla ayrıldı.
- 07.07.2020
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