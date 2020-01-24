Avustralya Açık'tan elenen Caroline Wozniacki tenisi bıraktı - Son dakika Tenis haberleri - Fotomaç
24 Ocak 2020, Cuma
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'tan elenen tenisi bıraktı

Avustralya Açık'tan elenen Caroline Wozniacki tenisi bıraktı

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası 'tan sonra tenisi bırakacağını açıklayan eski dünya 1 numarası , 3. turda elendi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvada 5. güne sabah seansında yapılan maçlarla devam edildi.

Tek kadınlarda, son kez grand slam heyecanı yaşayan eski dünya 1 numarası Danimarkalı , Tunuslu tenisçi Ons Jabeur'a 7-5, 3-6 ve 7-5'lik setlerle 2-1 yenildi.

Bu karşılaşmayla profesyonel tenis kariyerini noktalayan Wozniacki, gözyaşlarına hakim olamadı.

SERENA WILLIAMS, MARGARET COURT'U YİNE YAKALAYAMADI

8 numaralı seribaşı , 3. turda Çinli Qiang Wang'a 6-4, 6-7 ve 7-5'lik setlerle 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti.

23 grand slam şampiyonluğu bulunan 'li Williams, 24 şampiyonlukla "tarihin en fazla grand slam turnuvası kazanan kadın tenisçisi" 'u yakalama fırsatını bir kez daha kaçırdı.

Öte yandan, 10 numaralı seribaşı ABD'li Madison Keys de 3. tur karşılaşmasında Yunan Maria Sakkari'ye 2-0 yenilerek elendi.

BARTY VE KVITOVA 4. TURDA

Tek kadınlarda dünya 1 numarası Avustralyalı Ashleigh Barty, 3. turda Kazak Elena Rybakina ile karşılaştı. Rakibini 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup eden Barty bir üst tura yükseldi.

Yedi numaralı seribaşı Çek ise Rus Ekaterina Alexandrova'yı 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup etti.

DJOKOVIC RAHAT GEÇTİ

Tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı , klasmanın 71. sırasındaki Yoshihito Nishioka ile karşılaştı. Rakibini 6-3, 6-2 ve 6-2'lik setlerle yenen son şampiyon Djokovic 4. tura çıktı.

  1. 24.01.2020
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