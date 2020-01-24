Avustralya Açık'tan elenen Caroline Wozniacki tenisi bıraktı
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'tan sonra tenisi bırakacağını açıklayan eski dünya 1 numarası Caroline Wozniacki, 3. turda elendi.
Melbourne kentinde düzenlenen turnuvada 5. güne sabah seansında yapılan maçlarla devam edildi.
Tek kadınlarda, son kez grand slam heyecanı yaşayan eski dünya 1 numarası Danimarkalı Caroline Wozniacki, Tunuslu tenisçi Ons Jabeur'a 7-5, 3-6 ve 7-5'lik setlerle 2-1 yenildi.
Bu karşılaşmayla profesyonel tenis kariyerini noktalayan Wozniacki, gözyaşlarına hakim olamadı.
SERENA WILLIAMS, MARGARET COURT'U YİNE YAKALAYAMADI
8 numaralı seribaşı Serena Williams, 3. turda Çinli Qiang Wang'a 6-4, 6-7 ve 7-5'lik setlerle 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti.
23 grand slam şampiyonluğu bulunan ABD'li Williams, 24 şampiyonlukla "tarihin en fazla grand slam turnuvası kazanan kadın tenisçisi" Margaret Court'u yakalama fırsatını bir kez daha kaçırdı.
Öte yandan, 10 numaralı seribaşı ABD'li Madison Keys de 3. tur karşılaşmasında Yunan Maria Sakkari'ye 2-0 yenilerek elendi.
BARTY VE KVITOVA 4. TURDA
Tek kadınlarda dünya 1 numarası Avustralyalı Ashleigh Barty, 3. turda Kazak Elena Rybakina ile karşılaştı. Rakibini 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup eden Barty bir üst tura yükseldi.
Yedi numaralı seribaşı Çek Petra Kvitova ise Rus Ekaterina Alexandrova'yı 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup etti.
DJOKOVIC RAHAT GEÇTİ
Tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Novak Djokovic, klasmanın 71. sırasındaki Yoshihito Nishioka ile karşılaştı. Rakibini 6-3, 6-2 ve 6-2'lik setlerle yenen son şampiyon Djokovic 4. tura çıktı.
- 24.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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