Avustralya Açık'ta Coco Gauff Osaka'yı yenerek 4. tura yükseldi

15 yaşındaki Coco Gauff, kariyerinin ilk Avustralya Açık ana tablosunda son şampiyon Naomi Osaka'yı eleyerek dördüncü tura yükseldi.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası olan Avustralya Açık'ta 15 yaşındaki Coco Gauff rüzgarı esiyor. Genç tenisçi kariyerinin ilk Avustralya Açık ana tablosunda, tek kadınlarda dünya 3 numarası Naomi Osaka'yı devirdi.

Gauff'un son şampiyonu elemesi, tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Başarılı sporcu, ilk turda da vatandaşı ABD'li 39 yaşındaki ünlü tenisçi Venus Williams'ı 1 saat 37 dakika süren müsabaka sonucu 2-0 yenmişti.

COCO GAUFF KİMDİR?

Cori Gauff -Coco Gauff olarak da biliniyor- 13 Mart 2004 yılında Atalanta'da doğdu. Fransız antrenör Patrick Mouratoglou'nun Delray Beach adlı akademisinde tenis eğitimini aldı. 2017 yılında Amerika Açık Gençler'de finale yükseldi ancak vatandaşı Amanda Anisimova'ya boyun eğdi. 2018'de Roland Garros Gençler finalinde Caty McNally'i yenerek şampiyon oldu. Bu yaşta Martina Hingis, Jenifer Capriati ve Gabriela Sabatini'nin ardından kupa kazanan en genç isim unvanını aldı.