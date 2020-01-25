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25 Ocak 2020, Cumartesi
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'ta seribaşı Pliskova elendi

Avustralya Açık'ta seribaşı Pliskova elendi

Tenis Turnuvası tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova, 30’uncu sırada yer alan Rus rakibi ’ya 2-0 yenilerek elendi.

  1. 25.01.2020
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