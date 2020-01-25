Avustralya Açık'ta Nadal ve Thiem 4. tura çıktı
Tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Nadal ile 5 numaralı seribaşı Thiem, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta rakiplerini yenerek dördüncü tur biletini aldı
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkekler dünya 1 numarası İspanyol Rafael Nadal, 4. tura yükseldi. Melbourne kentinde düzenlenen turnuvada 6. güne sabah seansında yapılan maçlarla devam edildi.
33 yaşındaki Nadal, dünya klasmanında 30. sırada yer alan vatandaşı Pablo Carreno Busta'yı 6-1, 6-2 ve 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu.
Kariyerinde 19 grand slam şampiyonluğu bulunan Nadal, 4. turda Nick Kyrgios-Karen Khachanov maçının galibiyle karşılaşacak.
5 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem, üçüncü tur mücadelesinde ABD'li Taylor Fritz'i 6-2, 6-4, 6-7 ve 6-4'lük setlerle 3-1 yendi. Thiem, Fransız Gael Monfils ile eşleşti.
10 numaralı seribaşı Monfils de Letonyalı Ernests Gulbis'i 7-6, 6-4 ve 6-3'lük setlerle 3-0 mağlup etti.
BENCIOC VE PLISKOVA'DAN ERKEN VEDA
Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova ile 6 numaralı seribaşı İsviçreli Belinda Bencic, turnuvaya üçüncü turda veda etti.
Pliskova, Rus rakibi Anastasia Pavlyuchenkova'ya 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup olurken, Bencic ise Estonyalı Anett Kontaveit'e 6-0 ve 6-1'lik setlerle yenilerek elendi. 4 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep, Kazak rakibi Yulia Putintseva'yı 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek adını dördüncü tura yazdırdı. Halep, 16 numaralı seribaşı Belçikalı Elise Mertens ile karşılaşacak.
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Avustralya Açık'ta Nadal ve Thiem 4. tura çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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