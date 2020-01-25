Avustralya Açık'ta Medvedev ve Zverev 4. turda
Tek erkeklerde 4 numaralı seribaşı Daniil Medvedev ve 7 numaralı seribaşı Alexander Zverev, son 16 tenisçi arasına kaldı. Tek kadınlarda İspanyol Muguruza, 5 numaralı seribaşı Ukraynalı Svitolina'yı 2-0 mağlup etti.
Melbourne kentinde düzenlenen turnuvada 6. güne akşam seansında yapılan maçlarla devam edildi.
Tek erkeklerde 4 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev, Avustralyalı Alexei Popyrin'i 6-4, 6-3 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek son 16 tenisçi arasına adını yazdırdı.
7 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev, İspanyol Fernando Verdasco'yu 6-2, 6-2 ve 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup etti ve dördüncü tur biletini aldı.
23 numaralı seribaşı Avustralyalı Nick Kyrgios, büyük çekişmeye sahne olan maçta 16 numaralı seribaşı Rus Karen Khachanov'u 6-2, 7-6, 6-7, 6-7 ve 7-6'lık setlerle 3-2 yenerek 4. turda dünya 1 numarası İspanyol Rafael Nadal ile eşleşti.
BERTENS VE MUGURUZA, SON 16 İSİM ARASINDA
Tek kadınlarda ise 9 numaralı seribaşı Hollandalı Kiki Bertens, üçüncü tur mücadelesinde Kazak Zarina Diyas'ı 6-2 ve 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup etti.
Kariyerinde Wimbledon ve Fransa Açık şampiyonlukları bulunan İspanyol Garbine Muguruza da 5 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina'yı 6-1 ve 6-2'lik setlerle yenerek turnuva dışında bıraktı.
- 25.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Avustralya Açık'ta Medvedev ve Zverev 4. turda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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