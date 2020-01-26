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26 Ocak 2020, Pazar
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Nadal 4. turda

Nadal 4. turda

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası 'ta tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Nadal ile 5 numaralı seribaşı Thiem dördüncü tura yükseldi.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası 'ta tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Nadal ile 5 numaralı seribaşı Thiem dördüncü tura yükseldi. 33 yaşındaki Nadal, vatandaşı Pablo Carreno Busta'ya set vermezken (3-0), Thiem, ABD'li Taylor Fritz'i 3-1'le geçti.
  1. 26.1.2020
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