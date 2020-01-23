Rafael Nadal ve Simona Halep Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın 3. turda!
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda erkeklerin 1 numaralı seri başı Rafael Nadal ve kadınların 4 numaralı seri başı Simona Halep, 3. tura yükseldi.
Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın 4. günü tamamlandı. Seribaşlarından Rafael Nadal ve Simona Halep rakiplerini eleyerek 3. tura yükseldi.
Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 4. gün maçları, akşam seansındaki mücadelelerle tamamlandı.
Tek erkekler ilk tur mücadelesinde, dünya 1 numarası Rafael Nadal ile klasmanın 76. basamağındaki Federico Delbonis karşılaştı. 2009 şampiyonu Nadal, 6-3, 7-6 ve 6-1'lik setlerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Kadınlarda 2018'in finalisti ve 4 numaralı seribaşı Simona Halep, Büyük Britanyalı Harriet Dart'ı 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup etti.
Beş numaralı seribaşı Elina Svitolina ise dünya sıralamasının 62. basamağındaki Lauren Davis'i 6-2 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek üst tura yükselen diğer isim oldu.
- 23.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Rafael Nadal ve Simona Halep Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın 3. turda! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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