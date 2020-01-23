Rafael Nadal ve Simona Halep Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın 3. turda! - Son dakika Tenis haberleri - Fotomaç
23 Ocak 2020, Perşembe
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ve 'nın 3. turda!

Rafael Nadal ve Simona Halep Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın 3. turda!

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası 'nda erkeklerin 1 numaralı ve kadınların 4 numaralı seri başı , 3. tura yükseldi.

'nın 4. günü tamamlandı. Seribaşlarından ve rakiplerini eleyerek 3. tura yükseldi.

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 4. gün maçları, akşam seansındaki mücadelelerle tamamlandı.

Tek erkekler ilk tur mücadelesinde, dünya 1 numarası Rafael Nadal ile klasmanın 76. basamağındaki Federico Delbonis karşılaştı. 2009 şampiyonu Nadal, 6-3, 7-6 ve 6-1'lik setlerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Kadınlarda 2018'in finalisti ve 4 numaralı seribaşı Simona Halep, Büyük Britanyalı Harriet Dart'ı 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

Beş numaralı seribaşı Elina Svitolina ise dünya sıralamasının 62. basamağındaki Lauren Davis'i 6-2 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek üst tura yükselen diğer isim oldu.

  1. 23.01.2020
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