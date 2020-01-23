Rafael Nadal ve Simona Halep Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın 3. turda!

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın 4. günü tamamlandı. Seribaşlarından Rafael Nadal ve Simona Halep rakiplerini eleyerek 3. tura yükseldi.

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 4. gün maçları, akşam seansındaki mücadelelerle tamamlandı.

Tek erkekler ilk tur mücadelesinde, dünya 1 numarası Rafael Nadal ile klasmanın 76. basamağındaki Federico Delbonis karşılaştı. 2009 şampiyonu Nadal, 6-3, 7-6 ve 6-1'lik setlerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Kadınlarda 2018'in finalisti ve 4 numaralı seribaşı Simona Halep, Büyük Britanyalı Harriet Dart'ı 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

Beş numaralı seribaşı Elina Svitolina ise dünya sıralamasının 62. basamağındaki Lauren Davis'i 6-2 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek üst tura yükselen diğer isim oldu.