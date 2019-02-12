Osaka antrenörüyle yollarını ayırdı
Teniste tek kadınlar dünya 1 numarası Naomi Osaka, antrenörü Sascha Bajin ile yollarını ayırdı.
ABD Açık ve Avustralya Açık'ta üst üste şampiyonluğa ulaşan 21 yaşındaki Osaka, sosyal medya hesabından, antrenörü Bajin ile kariyerinin bundan sonraki döneminde çalışmayacağını duyurdu.
Bajin, Japon tenisçi dünya klasmanının 72. sırasındayken göreve başlamış, Avustralya Açık'ın ardından Osaka, dünya 1 numarası olan ilk Asyalı raket unvanını almıştı.
Antrenör Bajin, kariyerinde daha önce ABD'li Serena Williams, Belarus Victoria Azarenka ve Danimarkalı Caroline Wozniacki'nin ekibinde yer almıştı.
- 12.2.2019 14:31
- Güncelleme: 12.2.2019 15:59
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Ödül mü ceza mı?
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması
Toplam 1
Yorum
1903 iyi frengi falan olmamış!!!
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Güneş bilmecesi
Toplam 8
Yorum
Tarafsız Taraftara bak geçen dört yılda giden her futbolcuya kadronun her yıl değişmesine rağmen iki şampiyonluk yaşatan hocayı beğenmiyorlar pesssss
Osaka antrenörüyle yollarını ayırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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