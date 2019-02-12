Osaka antrenörüyle yollarını ayırdı
13 Şubat 2019, Çarşamba
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Osaka antrenörüyle yollarını ayırdı

Osaka antrenörüyle yollarını ayırdı

tek kadınlar dünya 1 numarası Naomi Osaka, antrenörü Sascha Bajin ile yollarını ayırdı.

ABD Açık ve 'ta üst üste şampiyonluğa ulaşan 21 yaşındaki Osaka, sosyal medya hesabından, antrenörü Bajin ile kariyerinin bundan sonraki döneminde çalışmayacağını duyurdu.

Bajin, Japon tenisçi dünya klasmanının 72. sırasındayken göreve başlamış, Avustralya Açık'ın ardından Osaka, dünya 1 numarası olan ilk Asyalı raket unvanını almıştı.

Antrenör Bajin, kariyerinde daha önce ABD'li , Belarus ve Danimarkalı 'nin ekibinde yer almıştı.

  1. 12.2.2019 14:31
  2. Güncelleme: 12.2.2019 15:59
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