Göbeklitepe Bahar Kupası ödül töreni ile sona erdi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı ve geçtiğimiz haftalarda açılışı gerçekleştirilen Tenis Oyun Dünyası, Şanlıurfa'nın ilk ulusal tenis turnuvasına olan Göbeklitepe Bahar Kupası ödül törenine ev sahipliği yaptı. 20 ilden toplamda 106 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen ve 8 gün boyunca 138 müsabakada oynanan " Göbeklitepe Bahar Kupası" ödül törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Halil Alp, Tenis Federasyonu hakem ve yardımcıları ve sporcular katıldı.



Törende konuşan Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Sporcularımız Peygamberler Şehri Şanlıurfa'da ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Bu güzel müsabakanın bu tesiste yapılmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Biz yerel yönetim olarak Büyükşehir Belediyesi olarak gençlik anlamında İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle ve federasyon anlamında bu turnuva Tenis Federasyonu Başkanlığımızla beraber yürüttük. Şehirler ancak böyle güzel etkinliklerle muhabbet ve gönülden gönüle köprü kurmuş olur. Çünkü bu kortlarda centilmenlik, disiplin, arkadaşlık, dostluk kuruldu" dedi.



"ŞANLIURFA SPOR ŞEHRİ OLACAK"



Tüm illerdeki sporcuları bir araya getirmek istediklerini belirten Başkan Çiftçi, "Göbeklitepe Bahar Türkiye Tenis Şampiyonasını Şanlıurfa'da ilk olarak 2019 yılında yapılması ayrı bir anlam taşıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılını Göbeklitepe Yılı ilan etmesi ile birlikte ilk turnuvanın da Şanlıurfa'da yapılmış olması bizleri onurlandırıyor. Sporla ilgili tüm konularda Valimiz Abdullah Erin'in de desteğiyle birlik ve beraberlik içerisinde yaptık. Şanlıurfa'da gerek altyapı ve tesis anlamında gerekse faaliyetler anlamında tam bir spor şehri olması yolunda gidiyoruz. Birçok gençlik merkezi, tenis dünyası, çok yakın bir tarihte açacağımız futbol dünyası, spor merkezlerimiz Şanlıurfa gençliğine hizmet veriyor. Böyle güzel turnuvalarla Türkiye'deki tüm illerdeki sporcu kardeşlerimizi her branştaki turnuvalarımız devam edecek. Onları Şanlıurfa'da ağırlayarak şehri hem sosyal, kültürel, tarih hem de kardeşlik anlamında onlara ve sahipliği yaparak göstermiş olacağız. Dereceye giren tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Önemli olan spor anlamında gelip yarışabilmektir. Emeği geçen tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de, tesisi Şanlıurfa'ya kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'ye ve ekibine teşekkür etti.