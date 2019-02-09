Tenis'te güzel final

Pemra Özgen, Çağla Büyükakçay, İpek Soylu, Berfu Cengiz ve İpek Öz'den oluşan milli takım, Fed Cup'ı galibiyetle tamamladı. Ay-yıldızlılar, Avrupa/Afrika Bölgesi 1'inci Küme'deki son maçında Yunanistan'ı 2-1 yendi.



B Grubu'nu üçüncü sırada bitirip kümede kalmayı garantileyen milliler, A Grubu'nun üçüncüsü Yunanistan karşısında seriye yenilgiyle başladı. Eşleşmenin ilk maçında İpek Soylu, Despina Papamichail'e 3-6, 6-2, 6-2 mağlup oldu.



Serinin ikinci müsabakası için korta çıkan Berfu Cengiz, Fed Cup'taki ilk tekler maçında klasmanın 171'inci basamağındaki Valentini Grammatikopoulou karşısında açılış setinde 5-3 üstünken rakibinin çekilmesiyle galibiyete uzandı.



Çiftler maçında ortaklık kuran Berfu Cengiz ve İpek Öz, ilk servislerinden %85 ile puan çıkardıkları karşılaşmada Anna Arkadianou/Despina Papamichail ekibini 7-6, 6-4 yenip durumu 2-1'e getirdi ve Millilerin seriyi kazanmasını sağladı.



Bath Üniversitesi'nde gerçekleştirilen organizasyonu iki galibiyet, iki mağlubiyetle beşinci sırada bitiren Türkiye, 2013'ten beri mücadele verdiği Fed Cup Avrupa/Afrika Bölgesi 1'inci Küme'de 2020'de üst üste sekizinci yılını geçirecek.