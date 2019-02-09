Tenis'te güzel final
09 Şubat 2019, Cumartesi
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Tenis'te güzel final

Tenis'te güzel final

Türkiye, 1'inci Küme'deki son maçında 'ı devirip organizasyonu 5'inci sırada tamamladı.

, , , ve 'den oluşan milli takım, 'ı galibiyetle tamamladı. Ay-yıldızlılar, 1'inci Küme'deki son maçında 'ı 2-1 yendi.

B Grubu'nu üçüncü sırada bitirip kümede kalmayı garantileyen milliler, A Grubu'nun üçüncüsü Yunanistan karşısında seriye yenilgiyle başladı. Eşleşmenin ilk maçında İpek Soylu, 'e 3-6, 6-2, 6-2 mağlup oldu.

Serinin ikinci müsabakası için korta çıkan Berfu Cengiz, Fed Cup'taki ilk tekler maçında klasmanın 171'inci basamağındaki Valentini Grammatikopoulou karşısında açılış setinde 5-3 üstünken rakibinin çekilmesiyle galibiyete uzandı.

Çiftler maçında ortaklık kuran Berfu Cengiz ve İpek Öz, ilk servislerinden %85 ile puan çıkardıkları karşılaşmada Anna Arkadianou/Despina Papamichail ekibini 7-6, 6-4 yenip durumu 2-1'e getirdi ve Millilerin seriyi kazanmasını sağladı.

Bath Üniversitesi'nde gerçekleştirilen organizasyonu iki galibiyet, iki mağlubiyetle beşinci sırada bitiren Türkiye, 2013'ten beri mücadele verdiği Fed Cup Avrupa/Afrika Bölgesi 1'inci Küme'de 2020'de üst üste sekizinci yılını geçirecek.



Kaynak: DHA
  1. 9.2.2019 20:15
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