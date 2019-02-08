Tenis'te rahat galibiyet
08 Şubat 2019, Cuma
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Tenis'te rahat galibiyet

Tenis'te rahat galibiyet

Teniste Kupası Avrupa-Afrika Bölgesi 1. Küme'de mücadele eden Türkiye, üçüncü maçında 'ı 3-0 mağlup ederek 1. Küme'de kalmayı garantiledi.

'nin Bath kentinde düzenlenen organizasyonda Türkiye, üçüncü mücadelesini 'a karşı verdi.

Serinin ilk karşılaşmasında , 21 yaşındaki Mariam Bolkvadze'yi 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek Gürcistan karşısında Türkiye'yi 1-0 öne geçirdi.

Milli tenisçi ise dünya sıralamasında 151'inci basamakta yer alan Ekaterine Gorgodze'yi 70 dakika süren mücadelenin ardından 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

Pemra Özgen ile çiftinin, Ekaterine Gorgodze-Oksana Kalashnikova ikilisini 6-0'lık setlerle zorlanmadan 2-0 yendiği 3. maç ise serinin skorunu belirledi. Ay-yıldızlı ekip, eşleşmeyi 3-0 kazanarak 1. Küme'de kalmayı garantiledi.

Türkiye, ilk maçında Hırvatistan'a 2-1, ikinci karşılaşmasında ise 'a 3-0 mağlup olmuştu.

  1. 8.2.2019 21:00
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