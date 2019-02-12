Adıyamanlı özel sporcuların teniste büyük başarısı
Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün rehabilitasyon merkezi ve çocuk evlerinde kalan sporcuları tenis şampiyonasında büyük başarı elde etti.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonun 10-12 Şubat tarihleri arasında Antalya'nın Kemer İlçesi'nde düzenlenen Yavuz Koca Ömer Masa Tenisi Bölge Şampiyonasına Adıyaman'dan sporcular katıldı.
Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Vartana Çocuk Evleri Sitesinden Alican Batmaz 1. olurken, 80. Yıl Zihinsel Engelliler ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüden Muhammed Çakır 2. Olurken, Engin Yapıcı 3. oldu. Dereceye giren sporcular madalyalarını aldı.
Sporcular, bu başarıda desteklerini esirgemeyen başta İl Müdürü Fehmi Çelik ve bütün idarecilere teşekkür etti.
- 12.2.2019 18:14
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Ödül mü ceza mı?
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması
Toplam 1
Yorum
1903 iyi frengi falan olmamış!!!
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Güneş bilmecesi
Toplam 8
Yorum
Tarafsız Taraftara bak geçen dört yılda giden her futbolcuya kadronun her yıl değişmesine rağmen iki şampiyonluk yaşatan hocayı beğenmiyorlar pesssss
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