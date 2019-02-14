Sharapova Indian Wells'ten çekildi
16 Şubat 2019, Cumartesi
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Sharapova Indian Wells'ten çekildi

Sharapova Indian Wells'ten çekildi

Rus tenisçi , sakatlığı nedeniyle Indian Wells'ten çekildiğini açıkladı.

Rus tenisçi , sakatlığı nedeniyle Indian Wells'ten çekildiğini açıkladı.

Kariyerinde 5 grand slam şampiyonluğu bulunan 31 yaşındaki tenisçi, sağ omzundaki sakatlık nedeniyle ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Indian Wells kentinin ev sahipliği yaptığı sert kort turnuvasına katılmama kararı aldı.

Sezonun ilk grand slam turnuvası 'ta 2018'in şampiyonu 'yi üçüncü turda eleyen Sharapova, bir sonraki turda Ashleigh Barty'ye yenilmişti.

Indian Wells Turnuvası, 4-17 Mart tarihlerinde yapılacak.

  1. 14.2.2019 14:26
  2. Güncelleme: 15.2.2019 09:35
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