Sharapova Indian Wells'ten çekildi
Rus tenisçi Maria Sharapova, sakatlığı nedeniyle Indian Wells'ten çekildiğini açıkladı.
Rus tenisçi Maria Sharapova, sakatlığı nedeniyle Indian Wells'ten çekildiğini açıkladı.
Kariyerinde 5 grand slam şampiyonluğu bulunan 31 yaşındaki tenisçi, sağ omzundaki sakatlık nedeniyle ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Indian Wells kentinin ev sahipliği yaptığı sert kort turnuvasına katılmama kararı aldı.
Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta 2018'in şampiyonu Caroline Wozniacki'yi üçüncü turda eleyen Sharapova, bir sonraki turda Ashleigh Barty'ye yenilmişti.
Indian Wells Turnuvası, 4-17 Mart tarihlerinde yapılacak.
- 14.2.2019 14:26
- Güncelleme: 15.2.2019 09:35
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
Sharapova Indian Wells'ten çekildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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