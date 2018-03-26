Sutopunda normal sezon tamamlandı
Spor Toto Sutopu Süper Ligi'nde 14 haftalık normal sezon sona erdi.
Türkiye Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, çift devreli lig usulüne göre oynanan müsabakalar sonunda 39 puanı bulunan ENKA Spor Kulübü ve Galatasaray, zirveyi paylaştı. Müsabakalar sonunda 30 puana sahip Heybeliada Su Sporları Kulübü ikinci, 21'er puanı bulunan Adalar Su Sporları Spor Kulübü ve Kınalıada Su Sporları Kulübü ise üçüncü sırada yer aldı.
Normal sezon sonunda elde edilen puanlarla, ilk 6 takım 6'lı play-off grubunda oynamaya hak kazandı. Play-off müsabakalarının tarihi ise henüz açıklanmadı.
- 26 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 15:06
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Yok böyle bir kazanç! Tarık Çamdal...
Toplam 1
Yorum
N0_Name ilk 11'de 5 yabancı olacak diye sınırlama geldiği sezon alındı. Sınırlama devam etseydi daha nice Tarık'lara 5-10 milyon euro verilirdi.
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"Benim bambaşka hayallerim var"
Toplam 11
Yorum
akide evet başkana kibarca git demek uygundur ancak aykut için çok daha anlamlı şeyler söylenebilir
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Mustafa ve Kamil sevinci
Toplam 1
Yorum
TOR_61 Kamil Ahmet sol bek oynamalı
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