Sutopunda normal sezon tamamlandı

Türkiye Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, çift devreli lig usulüne göre oynanan müsabakalar sonunda 39 puanı bulunan ENKA Spor Kulübü ve Galatasaray, zirveyi paylaştı. Müsabakalar sonunda 30 puana sahip Heybeliada Su Sporları Kulübü ikinci, 21'er puanı bulunan Adalar Su Sporları Spor Kulübü ve Kınalıada Su Sporları Kulübü ise üçüncü sırada yer aldı.

Normal sezon sonunda elde edilen puanlarla, ilk 6 takım 6'lı play-off grubunda oynamaya hak kazandı. Play-off müsabakalarının tarihi ise henüz açıklanmadı.