Sutopunda normal sezon tamamlandı – Fotomaç – 26 Mart 2018
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    26 Mart 2018, Pazartesi
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    Sutopunda normal sezon tamamlandı

    Sutopunda normal sezon tamamlandı

    Spor Toto Sutopu Süper Ligi'nde 14 haftalık normal sezon sona erdi.

    Türkiye Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, çift devreli lig usulüne göre oynanan müsabakalar sonunda 39 puanı bulunan ENKA Spor Kulübü ve , zirveyi paylaştı. Müsabakalar sonunda 30 puana sahip Heybeliada Kulübü ikinci, 21'er puanı bulunan Adalar Spor Kulübü ve Kınalıada Su Sporları Kulübü ise üçüncü sırada yer aldı.

    Normal sezon sonunda elde edilen puanlarla, ilk 6 takım 6'lı play-off grubunda oynamaya hak kazandı. Play-off müsabakalarının tarihi ise henüz açıklanmadı.


    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:06
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