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Anasayfa Süper Lig Tümosan Konyaspor-Başakşehir maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Tümosan Konyaspor-Başakşehir maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Tümosan Konyaspor ile Başakşehir kozlarını paylaşıyor. Alt sıralardan kurtulmak isteyen ev sahibi Konyaspor taraftarı önünde galip gelmek için sahaya çıkıyor. Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir ise zorlu deplasmandan puanlar çıkarmak istiyor. Konyaspor-Başakşehir mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2026 13:18 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2026 15:22
Tümosan Konyaspor-Başakşehir maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Tümosan Konyaspor ile Başakşehir kozlarını paylaşıyor. Heyecan dolu mücadeleyi hakem Batuhan Kolay yönetiyor. Alt sıralardan kurtulmak isteyen iki ekipte mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor.

Konyaspor-Başakşehir mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Baniya, Adil, Masuaku, Marko, Toth, Melih, Deniz Türüç, Diogo, Muleka.

Başakşehir: Muhammed, Karbownik, Ba, Emin, Kharebashvili, Umut Güneş, Kemen, Olsen, Shomurodov, Brnic, Bertuğ.

KONYASPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Konyaspor-Başakşehir maçı 11 Ekim Pazar günü saat 13.30'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

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