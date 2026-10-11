Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Tümosan Konyaspor ile Başakşehir kozlarını paylaşıyor. Heyecan dolu mücadeleyi hakem Batuhan Kolay yönetiyor. Alt sıralardan kurtulmak isteyen iki ekipte mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor.
Konyaspor-Başakşehir mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
İŞTE MAÇIN 11'LERİ
Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Baniya, Adil, Masuaku, Marko, Toth, Melih, Deniz Türüç, Diogo, Muleka.
Başakşehir: Muhammed, Karbownik, Ba, Emin, Kharebashvili, Umut Güneş, Kemen, Olsen, Shomurodov, Brnic, Bertuğ.
KONYASPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Konyaspor-Başakşehir maçı 11 Ekim Pazar günü saat 13.30'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.