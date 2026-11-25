Sabah Masazir-Barcelona maçı canlı skor ekranı için tıklayınız...

Sabah-Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta heyecanı devam ediyor. İspanya'nın güçlü temsilcisi Barcelona, Azerbaycan ekibi Sabah FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Hansi Flick yönetimindeki Katalan ekibi, lig aşamasında yakaladığı çıkışı sürdürerek ilk sekiz içerisindeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ilk dört karşılaşmada üç galibiyet ve bir mağlubiyet alarak 9 puan topladı. Galatasaray ve Feyenoord karşısında kazanan, Paris Saint-Germain'e mağlup olan Katalanlar, son olarak Aston Villa'yı 3-0 yenerek yeniden moral buldu. UEFA'nın maç öncesi tablosunda Barcelona altıncı sırada yer alırken liderlik yarışından kopmak istemiyor. Ev sahibi Sabah FK ise organizasyondaki ilk sezonunda istediği istikrarı henüz yakalayamadı. Azerbaycan temsilcisi, ilk dört maçında bir galibiyet ve üç mağlubiyet yaşayarak 3 puan elde etti. Slavia Prag karşısında aldığı 2-0'lık galibiyet, takımın lig aşamasındaki tek üç puanlık sonucu oldu. Manchester United, Borussia Dortmund ve Viking karşılaşmalarından ise mağlubiyetle ayrıldı. Sabah Masazir-Barcelona maçına dair tüm detaylar ve canlı takip ekranı fotomac.com.tr'de...

SABAH-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

25 Kasım 2026 Çarşamba günü oynanacak Sabah-Barcelona mücadelesi Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak.

SABAH-BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Sabah-Barcelona karşılaşması Türkiye'de TRT'nin dijital yayın platformu tabii üzerinden izlenebilecek.

BARCELONA MAÇI NASIL İZLENİR?

Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma Türkiye'de tabii Spor üzerinden canlı yayınlanacak.

BARCELONA'DA HANGİ FUTBOLCULAR EKSİK?

Barcelona'da karşılaşma öncesinde sakatlık problemleri bulunuyor. Maç önü haberlerine göre Lamine Yamal, Rodri, Andreas Christensen, Xavi Espart ve Roony Bardghji'nin forma giymesi beklenmiyor.

Sabah FK'da ise Aden McCarthy kırmızı kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayacak. Veljko Simic'in durumu ise şüpheli olarak değerlendiriliyor.

BARCELONA'NIN ŞAMPİYONLAR LİGİ PERFORMANSI

Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, lig aşamasının ilk dört haftasında 9 puan topladı.

Katalan ekibinin sonuçları şöyle:

Barcelona 5-1 Feyenoord

Galatasaray 1-4 Barcelona

Paris Saint-Germain 4-2 Barcelona

Barcelona 3-0 Aston Villa

SABAH FK BARCELONA KARŞISINDA SÜRPRİZ ARIYOR

Azerbaycan temsilcisi Sabah FK, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında zorlu rakiplerle karşılaştı. Manchester United, Slavia Prag, Borussia Dortmund ve Viking maçlarını geride bırakan ekip, 3 puanla 31. sırada bulunuyor.

Sabah'ın tek galibiyeti Slavia Prag karşısında geldi. Kendi sahasında oynayacağı Barcelona mücadelesinde puan veya puanlar alarak sıralamada yükselmeyi hedefliyor. İki takım bugüne kadar resmi bir karşılaşmada rakip olmadı. Bu nedenle 25 Kasım'daki mücadele, kulüplerin ilk randevusu olacak.

SABAH-BARCELONA CANLI SKOR VE MAÇ TAKİP EKRANI