Bülent Timurlenk Galatasaray'ın Aston Villa zaferini değerlendirdi! "Okan Buruk'un ustalık eseri"
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta mücadelesinde sahasında Aston Villa'yı 1-0 mağlup etti. Maçın ardından usta yazar Bülent Timurlenk değerlendirmelerde bulundu. İşte Timurlenk'in Galatasaray-Aston Villa maçı yorumları.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2026 09:12
Ancak her fedakârlığın bir bedeli var. İlk yarı bittiğinde iki takımın kaleye 4 şut girişimi ve isabetli şutları yokken Galatasaray taraftarı için bu hücum istatistikleri hiç alışık oldukları rakamlar değildi.
Lemina ve Torreira orta sahayı mükemmel tuttular. Yunus kanadında hem hücumda hem savunmada mükemmel mücadele etti.
Okan Buruk belli ki önceden planlamıştı. 1 saat geride kalırken Barış Alper Yılmaz'ı kanada, Deniz Gül'ü en uca oyuna aldı.
Ve vitesi artırdı sarı-kırmızılı takım. Golü bulacak kadar rakibi hataya zorladılar ve de buldular.
9 puanı olan Unai Emery, 1 puan için el sıkışırdı. Takımının sahada verdiği görüntü de bunu ispatlıyordu.
3 maçta 9 puan, Stuttgart'tan sonra Aston Villa'yı da devirirken kalesinde gol görmeyen bir Galatasaray.
Okan Buruk'un ustalık eseri olarak kayıtlara geçsin."
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