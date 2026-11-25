"Çay kaşığıyla çorba içsek, tatlı çatalıyla ana yemeği yesek karnımız doyar mı? Doyar elbette ama biraz zaman alır. Sofrada her şeyin bir görevi var, futbol sahasında da.

Mesela Osimhen bıçaksa Barış Alper çatal. Ama son hamlesi çok iyi. Ya da Eren sol ön için tatlı kaşığı. Bu, böyle bir ortamda futbol olarak lezzeti aramak yerine zemin de böyleyken amaç karın doyurmaktı.