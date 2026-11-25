TRT 1 canlı izle ekranı, Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe karşılaşması öncesinde futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, 25 Kasım 2026 Çarşamba günü Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek. Avrupa futbolunun önemli mücadelelerinden biri olması beklenen karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar, TRT 1 canlı yayın bağlantısını ve şifresiz izleme seçeneklerini araştırmaya başladı. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki beşinci hafta mücadelesi saat 23.00'te başlayacak. İngiltere'nin Londra kentindeki Stamford Bridge Stadı'nda oynanacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Maçı televizyon başında takip edemeyen futbolseverler ise TRT'nin resmi internet sitesi üzerinden canlı yayın ekranına ulaşabilecek. TRT 1 canlı yayın hizmeti sayesinde karşılaşmayı internet bağlantısı bulunan bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlardan takip etmek mümkün. Yayın kalitesi internet bağlantısına ve kullanılan cihaza göre değişebilir. İşte TRT 1 canlı izle bağlantısı, Fenerbahçe maçının yayın bilgileri ve karşılaşmaya ilişkin merak edilenler...

SHAKHTAR DONETSK-FENERBAHÇE MAÇI TRT 1'DE Mİ?

Evet. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında oynanacak Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe karşılaşması TRT 1 ekranlarından şifresiz yayınlanacak.

TRT 1 CANLI İZLE HD YAYIN EKRANI

Fenerbahçe maçını internet üzerinden izlemek isteyenler TRT 1'in resmi canlı yayın sayfasını kullanabilir.

TRT 1 İNTERNETTEN, TELEFONDAN NASIL İZLENİR?

TRT 1 canlı yayınını takip etmek isteyenler şu adımları uygulayabilir:

TRT 1'in resmi internet sitesini açın. Canlı İzle bölümüne girin. Yayının yüklenmesini bekleyin. Telefon, tablet veya bilgisayarınızdan yayını takip edin.

Akıllı televizyonlardan da TRT 1'in uydu yayını üzerinden karşılaşmayı izleyebilirsiniz.

SHAKHTAR DONETSK-FENERBAHÇE MAÇI CANLI TAKİP ET