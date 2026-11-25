İkinci yarıda sağ kanadı iyi kullandık.

Galatasaray'da zaten çok sakat oyuncu vardı. Dün de bu sakatlar zincirine Lemina da eklendi.

Büyük talihsizlik bu… Maç boyunca çok istedik, çok aradık ve sonunda fileleri havalandırdık be!

Sonunda beklediğimiz gol geldi.

Deniz Gül goooool! Bravo Deniz sana!

Bu Aston Villa'ya gününü göstermemiz gerekiyordu.

Galatasaray'ın 'gül'ü Deniz Gül golü attı.

Ne kadar güzel bir gol! Gül gibi bir gol attı Deniz Gül!