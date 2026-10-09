CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Galatasaray son nefeste galip!

Galatasaray son nefeste galip!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayan Galatasaray, sahasında 2-1 galip geldi. Sarı-kırmızılılara 3 puanı getiren golü 90. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti. İşte mücadelenin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2026 18:41 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2026 22:16
Galatasaray son nefeste galip!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasının açılış maçında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan mücadelede Galatasaray, Kasımpaşa'yı 3-1 yendi.

Galatasaray'ın golleri 45. dakikada Abdülkerim Bardakcı, 90. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 90+6. dakikada Mario Lemina'dan gelirken Kasımpaşa'nın golünü 68. dakikada oyuna sonradan giren Jesuran Rak-Sakyi kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, Trabzonspor yenilgisinin ardından kazanarak puanını 16'ya yükseltti. Kasımpaşa ise ligde ilk kez kaybetmiş oldu. Lacivert-beyazlılar, 10 puanda kaldı.

Galatasaray 10 kişi kaldı! Devamını Oku BUNU DA OKU

TORREIRA KIRMIZI GÖRDÜ

Maçın 63. dakikasında Lucas Torreira, VAR uyarısıyla kırmızı kart gördü. Galatasaray, mücadelenin kalan bölümüne 10 kişi devam etti. Uruguaylı futbolcu, Trendyol Süper Lig kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü.

G.Saray taraftarından Demirbay’a tepki! Devamını Oku BUNU DA OKU

OSIMHEN GERİ DÖNDÜ

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Başakşehir mücadelesinin 33. dakikasında sakatlanarak oyun dışında kalan ve o günden bu yana forma giyemeyen Victor Osimhen, Kasımpaşa karşılaşması ile birlikte sahalara döndü. Nijeryalı yıldız, maçın 77. dakikasında Leroy Sane ile birlikte oyuna dahil oldu.

ASLAN EVİNDE DOLUDİZGİN

Sarı-kırmızılılar, Kasımapaşa galibiyeti ile birlikte iç sahadaki yenilmezliğini sürdürdü. RAMS Park'ta Son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, bu mücadelenin ardından çıktığı 39 maçta 31 galibiyet elde ederken, 8 defa da berabere kaldı.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
G.Saray'ın gündemindeki yıldız için flaş karar!
Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu!
DİĞER
Türkiye'de bunları yiyen yiyene! Görenlerin çoğu denemeye cesaret edemiyor
Başkan Erdoğan'dan okullardaki olaylar sonrası tekno oligark uyarısı! Hedeflerinde gençler var
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Diego Carlos...
A Milli Takım için flaş iddia! Arda Turan...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Thomas Reis: Kolay değildi! Thomas Reis: Kolay değildi! 15:35
Başkentte puanlar paylaşıldı! Gençlerbirliği ile Amed SK yenişemedi Başkentte puanlar paylaşıldı! Gençlerbirliği ile Amed SK yenişemedi 15:30
Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu! Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu! 14:07
Kartal'dan stoper operasyonu! Kartal'dan stoper operasyonu! 14:17
F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Diego Carlos... F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Diego Carlos... 14:33
TFF'den Montella'ya teşekkür paylaşımı! TFF'den Montella'ya teşekkür paylaşımı! 15:07
Daha Eski
Torreira'ya çıkan kırmızı kartta karar doğru mu? Trio ekibi yorumladı Torreira'ya çıkan kırmızı kartta karar doğru mu? Trio ekibi yorumladı 12:04
Süper Lig'de günün maçlarının VAR hakemleri açıklandı! Süper Lig'de günün maçlarının VAR hakemleri açıklandı! 12:12
Barcelona maçının öncelikli biletleri satışa çıktı Barcelona maçının öncelikli biletleri satışa çıktı 13:02
Toprak Razgatlıoğlu sprint yarışında 19. oldu Toprak Razgatlıoğlu sprint yarışında 19. oldu 13:05
Beşiktaş ile Kocaelispor 43. randevuda Beşiktaş ile Kocaelispor 43. randevuda 13:09
A Milli Takım için flaş iddia! Arda Turan... A Milli Takım için flaş iddia! Arda Turan... 13:30