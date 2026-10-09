Galatasaray son nefeste galip!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasının açılış maçında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan mücadelede Galatasaray, Kasımpaşa'yı 3-1 yendi.

Galatasaray'ın golleri 45. dakikada Abdülkerim Bardakcı, 90. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 90+6. dakikada Mario Lemina'dan gelirken Kasımpaşa'nın golünü 68. dakikada oyuna sonradan giren Jesuran Rak-Sakyi kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, Trabzonspor yenilgisinin ardından kazanarak puanını 16'ya yükseltti. Kasımpaşa ise ligde ilk kez kaybetmiş oldu. Lacivert-beyazlılar, 10 puanda kaldı.

TORREIRA KIRMIZI GÖRDÜ

Maçın 63. dakikasında Lucas Torreira, VAR uyarısıyla kırmızı kart gördü. Galatasaray, mücadelenin kalan bölümüne 10 kişi devam etti. Uruguaylı futbolcu, Trendyol Süper Lig kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü.

OSIMHEN GERİ DÖNDÜ

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Başakşehir mücadelesinin 33. dakikasında sakatlanarak oyun dışında kalan ve o günden bu yana forma giyemeyen Victor Osimhen, Kasımpaşa karşılaşması ile birlikte sahalara döndü. Nijeryalı yıldız, maçın 77. dakikasında Leroy Sane ile birlikte oyuna dahil oldu.

ASLAN EVİNDE DOLUDİZGİN

Sarı-kırmızılılar, Kasımapaşa galibiyeti ile birlikte iç sahadaki yenilmezliğini sürdürdü. RAMS Park'ta Son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, bu mücadelenin ardından çıktığı 39 maçta 31 galibiyet elde ederken, 8 defa da berabere kaldı.