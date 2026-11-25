Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, maçın ardından TNT Sports'un Brezilya edisyonuna açıklamalarda bulundu. Jose Mourinho ile çalışma deneyiminden söz eden milli futbolcu, Portekizli teknik adamın kazanma hırsına dikkat çekti.

Mourinho'nun kendilerinden her zaman en yüksek performansı beklediğini belirten Arda, "Mourinho bizim için özel bir teknik direktör. Her zaman yüzde 100 performans göstermeliyiz çünkü bizden beklentisi bu yönde. Çok hırslı birisi ve her maçı kazanmak istiyor." ifadelerini kullandı.

VİNİCİUS'UN GOLÜ ARDA'YI SEVİNDİRDİ

Brezilyalı takım arkadaşı Vinicius Junior'un golüne de değinen Arda Güler, yıldız futbolcunun zor bir süreçten geçtiğini belirterek gol atmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Milli futbolcu, "Zor bir dönemden geçiyordu ancak bu maçta golünü attı. Onun adına çok mutluyuz. Kendisi özel bir insan ve maçın kaderini değiştirebilecek kalitede bir oyuncu. Umarım bu şekilde devam eder." diye konuştu.

ALEX DE SOUZA'YI ÖRNEK ALIYOR

Fenerbahçe'deki günleriyle de ilgili soruları yanıtlayan Arda Güler, sarı-lacivertli taraftarların unutulmaz isimlerinden Alex de Souza'ya olan hayranlığını bir kez daha dile getirdi.

Alex'in kendisi için her zaman özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan genç yıldız, "Alex'i anlatmak gerçekten çok zor. Çünkü benim idolümdü. Daha dün bile YouTube'dan videolarını izliyordum. Hâlâ benim idolüm. Benim için çok özel ve önemli bir yeri var. Ona buradan kocaman sarıldığımı söylemek istiyorum." sözleriyle Brezilyalı efsaneye sevgilerini gönderdi.

16 MAÇTA 13 GOLE DOĞRUDAN KATKI

Real Madrid formasıyla bu sezon 16 karşılaşmada görev alan Arda Güler, 4 gol ve 9 asistlik performansıyla dikkat çekti. Genç yıldız, toplam 13 gole doğrudan katkı sağlayarak takımının hücum gücüne önemli destek verdi.

TAKIM ARKADAŞINDAN ARDA'YA ÖVGÜ

PSV galibiyetinin ardından konuşan Fede Valverde Arda Güler'in asistine övgüler yağdırdı. Yıldız futbolcu maç sonu, "Arda'nın beni duyduğunu bile sanmıyorum. Sanki ensesinde gözleri varmış gibi, onda böyle bir yetenek var." dedi.