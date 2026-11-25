Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de gerçekleştirilen 2026 Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda ay-yıldızlı formayı terleten 18 yaşındaki Bursalı milli sporcu Beytullah Macit, israilli rakibi Daniil Serbinenko ile çıktığı müsabaka öncesi sergilediği tavırla gündem oldu. Karşılaşma öncesinde rakibinin uzattığı eli sıkmayan genç sporcu, masaya geçtikten sadece 1 saniye sonra rakibini yenerek şampiyonanın en hızlı galibiyetlerinden birine imza attı.

"SERGİLEDİĞİM TAVRIN SONUNA KADAR ARKASINDAYIM"

Müsabaka öncesi yaşadığı o anlara dair konuşan Beytullah Macit, hareketinin bireysel bir husumetten kaynaklanmadığını, Gazze ve Filistin'de yaşanan insanlık dramına tepki göstermek istediğini vurguladı. Macit duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Benim derdim kişisel değildi. O ülkeye, o bayrağa karşı bir tavrımız vardı. Çünkü yıllardır Gazze'de, Filistin'de zulme uğrayan kardeşlerimiz var. Ben de kendimce israil'e karşı, bu zulme karşı bir tavır sergiledim. Sergilediğim tavrın sonuna kadar arkasındayım"

"TEKRAR OLSA TEKRAR YAPARIM"

Daha önce Avrupa Şampiyonası'nda da israilli bir rakiple eşleştiğinde benzer bir duruş sergilediğini aktaran milli sporcu, Dünya Şampiyonası'ndaki maça bambaşka bir motivasyonla çıktığını dile getirdi. Kısa sürede aldığı galibiyetin sırrını paylaşan Macit, şöyle devam etti:

"Gazze'deki kardeşlerimizi düşündüm. Bu zulme karşı bir direnç göstermem gerektiğini düşündüm. O maçta bu heyecanla rakibimi hızlı bir şekilde yendim. Eğer Gazze'deki kardeşlerimize bir umut olabildiysem ya da ülkemizdeki gençlere örnek olabildiysem ne mutlu bana. Yaptığımdan pişman değilim, tekrar olsa tekrar yaparım"

HEM SPORDA HEM EĞİTİMDE ZİRVEDE

Bilek güreşi branşına 4,5 yıl önce adım atan genç yetenek, kariyerine şimdiden 2 Avrupa ikinciliği, 2 Avrupa üçüncülüğü ve 5 Türkiye şampiyonluğu sığdırdı. Yeni Delhi'deki organizasyonda ise sol kolda dünya ikinciliği, sağ kolda da dünya üçüncülüğü elde ederek çifte madalya sevinci yaşadı.

Sadece spor salonlarında değil, akademik hayatında da önemli başarılara imza atan Macit; Mudanya Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden okul birincisi olarak mezun olduğunu ve YKS Sözel alanında Türkiye 2 bin 850'ncisi olmayı başardığını belirtti. En büyük hedefinin dünya şampiyonluğu kürsüsüne çıkmak olduğunu söyleyen genç sporcu, önümüzdeki yıllarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi sürdüreceğini kaydetti.

OKUL MÜDÜRÜNDEN ÖĞRENCİSİNE ÖVGÜ

Mudanya Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mahmut Abdullah İnce, spor proje okulu statüsündeki kurumlarında yetişen öğrencilerinin başarısıyla büyük gurur duyduklarını ifade etti. Eğitim vizyonlarının iki ana eksen üzerine kurulu olduğunu vurgulayan İnce, şunları söyledi:

"Birincisi iyi bir sporcu, başarılı bir sporcu yetiştirmek. İkincisi ve bizim için daha önemli olan ise kimliğiyle tarihine, inancına ve ruh köküne bağlı, şahsiyetli bireyler yetiştirebilmek. 24 Kasım Öğretmenler Günü. Beytullah Macit öğrencimizin bize verdiği bu hediye, bütün hediyelerin önüne geçti"

Beytullah'ın ortaya koyduğu duruşun salt bir sportif dereceden ibaret görülmemesi gerektiğini belirten İnce, "Biz hem başarılı, iddialı öğrenciler yetiştirmek hem de bu öğrencilerimizin tarihine, inancına ve değerlerine bağlı bireyler olmasını istiyoruz. Beytullah öğrencimizin ortaya koyduğu başarı, hedeflediğimiz eğitim anlayışının önemli bir göstergesi oldu" sözleriyle konuşmasını noktaladı.