Beşiktaş-Kocaelispor maçı canlı skor ekranı!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş ile Kocaelispor kozlarını paylaşacak. Milli aranın ardından sahaya çıkacak iki ekip de üç puan hedefliyor. İlk 6 haftada dörder galibiyet ve ikişer mağlubiyet alan takımlar, 12'şer puanla karşılaşmaya çıkıyor. Mücadele öncesinde futbolseverler, iki takımın muhtemel kadrolarını ve karşılaşmanın yayın bilgilerini araştırıyor. Süper Lig'de haftanın dikkat çeken maçlarından birinde Beşiktaş, Kocaelispor'u ağırlayacak. Siyah-beyazlılar, Dolmabahçe'deki başarılı performansını sürdürmek isterken Kocaelispor deplasmanda puan arayacak. Beşiktaş - Kocaelispor maçı 11 Ekim 2026 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı izlenebilecek. İşte maç öncesi son gelişmeler ve muhtemel 11'ler fotomac.com.tr'de!

BEŞİKTAŞ - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Kocaelispor arasındaki Trendyol Süper Lig 7. hafta mücadelesi, 11 Ekim 2026 Pazar günü oynanacak. Tüpraş Stadı'nda yapılacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Maçta hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy görev yapacak.

BEŞİKTAŞ - KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Kocaelispor karşılaşması beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'İ

Siyah-beyazlı takımın Kocaelispor karşısında sahaya çıkması beklenen ilk 11'i şöyle:

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Olaitan, Orkun, Cerny, Trossard, Vlahovic.

KOCAELİSPOR MUHTEMEL 11'İ

Teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor'un Beşiktaş deplasmanında görev vermesi beklenen isimler ise şöyle:

Kocaelispor: Serhat, Uğur, Onur, Emir, Muharrem, Show, Sissoho, Berkan, Sousa, Agyei, Aye.

BEŞİKTAŞ SAHASINDA SERİSİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Beşiktaş, bu sezon Dolmabahçe'de oynadığı maçlarda etkili bir performans ortaya koydu. Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de sahasında çıktığı 7 karşılaşmanın tamamını kazanırken rakip fileleri 19 kez havalandırdı ve kalesinde 3 gol gördü. Kocaelispor karşısında da taraftarının desteğiyle galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Beşiktaş, ligde oynadığı son karşılaşmada Amed Sportif Faaliyetler'e 3-2 mağlup olmuştu. Siyah-beyazlı ekip, milli ara sonrasında Kocaelispor'u yenerek yeniden çıkış yakalamak istiyor.

KOCAELİSPOR DEPLASMANDA PUAN ARIYOR

Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor, ligdeki ilk 6 maçında 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak 12 puana ulaştı. Yeşil-siyahlılar, Beşiktaş deplasmanında da puan ya da puanlar alarak ligdeki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

Kocaelispor'un bu sezon dış sahada oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet aldığı, tek galibiyetini ise TÜMOSAN Konyaspor karşısında 2-1'lik skorla elde ettiği belirtiliyor. Körfez temsilcisi, zorlu İstanbul deplasmanında bu tabloyu değiştirmek için sahaya çıkacak.

BEŞİKTAŞ İLE KOCAELİSPOR ARASINDA 43. RANDEVU

Beşiktaş ile Kocaelispor, Süper Lig tarihinde 43. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan lig maçlarında siyah-beyazlıların 25 galibiyeti bulunurken Kocaelispor 5 kez kazandı. Taraflar 12 karşılaşmada ise berabere kaldı. Bu maçlarda Beşiktaş 83 gol atarken Kocaelispor 40 golle karşılık verdi. İki ekip geçen sezon ligde oynadıkları karşılaşmalarda da karşı karşıya geldi. Beşiktaş, İstanbul'daki mücadeleyi 3-1, Kocaeli'deki maçı ise 1-0 kazanmıştı.

Maç öncesi öne çıkan istatistikler

Beşiktaş, Kocaelispor'a karşı Süper Lig'de oynadığı son 8 maçı kazandı.

Kocaelispor, Beşiktaş deplasmanındaki son 6 Süper Lig maçından mağlubiyetle ayrıldı.

Beşiktaş, bu sezon sahasında oynadığı 7 resmî maçın tamamını kazandı.

İki takım da Süper Lig'de ilk 6 haftayı 12 puanla tamamladı.

Beşiktaş, geçen sezon ligde Kocaelispor'u iki karşılaşmada da mağlup etti.

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Beşiktaş maç günü paylaşımı

Bugün #BeşiktaşınMaçıVar 🦅 🆚 Kocaelispor 🕖 19.00 🏆 Trendyol Süper Lig #7 🏟 Tüpraş Stadyumu 📺 beIN SPORTS 1 @Ulker | #MaçVarsaÜlkerVar https://t.co/fB0RvFEqM0 — Beşiktaş JK (@Besiktas) October 11, 2026

Kocaelispor maç günü paylaşımı

⚔️ #BugünGünlerdenKocaelispor 🔥 🏆 Trendyol Süper Lig | 7. Hafta 🆚 Beşiktaş ⏰ 19.00 🏟️ Beşiktaş Park 📺 beIN Sports 1 📲 #BJKvKS | #TrendyolSüperLig https://t.co/ldbJboEzkn — Kocaelispor (@Kocaelispor) October 11, 2026