Dış basından flaş manşet: G.Saray, Emery'yi çileden çıkardı!
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının 5. haftasında RAMS Park'ta Aston Villa karşı karşıya geldi. Mücadeleden Deniz Gül'ün golüyle 1-0 galip ayrılan sarı kırmızılı ekibin bu zaferi yabancı basında da manşet oldu. Başta İngiliz medyası olmak üzere Avrupa'daki gazeteler ve internet siteleri, Deniz Gül'den övgüyle söz etti. İşte o manşetler...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2026 00:46 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2026 01:11
Deniz Gül'ün onu kanlar içinde bırakan kafa golü, Unai Emery'nin öğrencilerine Şampiyonlar Ligi'nde kıl payı mağlubiyet yaşattı. (The Sun)
Galatasaray, Emery'yi çileden çıkardı. (AS)
Süper yedek Deniz Gül, vasat rakibi yıktı. (beIN SPORTS)
Gol için 77 dakika beklese de Galatasaray, Aston Villa'yı taraftarı önünde devirdi. (Sport.fr)
Aston Villa, İstanbul'a zavallı bir şekilde döndü. (Daily Mail)
Unai Emery'nin dikkat çeken serisi İstanbul'da son buldu! (Goal)
Deniz Gül'ün son dakika golü, coşkulu Galatasaray'ı zafere taşırken Aston Villa'yı Şampiyonlar Ligi'nde mağlubiyete mahkûm etti. (The Guardian)
Bakımsız zeminde atılan sıradan bir golün ardından Aston Villa, Galatasaray karşısında kötü bir oyunla mağlubiyete boyun eğdi. (Football365)
Porto'nun eski golcüsü Deniz Gül, oyuna girdikten 15 dakika sonra Galatasaray'a Aston Villa karşısında galibiyeti getirdi. (A Bola)
Vasat geçen maçta, Galatasaray'ın galibiyetinde Aston Villa'nın direncini Deniz Gül kırdı. (BBC Sport)
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