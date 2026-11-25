Yapay zeka açıkladı! İşte Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe maçının sonucu
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, 5. hafta maçında Londra'da Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek. 4. haftada Liverpool karşısında tarihi bir zafer elde ederek ilk galibiyetini alan sarı-lacivertliler, Ukrayna ekibini devirerek 2'de 2 yapmak istiyor. Mücadeleye saatler kala yapay zeka, Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe maçının sonucuna dair flaş bir tahminde bulundu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2026 10:50
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 5 puanla 19. sırada yer alıyor.
İngiliz ekibi Liverpool'u ligdeki son maçında konuk eden Fenerbahçe, 2 kez geriye düştüğü karşılaşmadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.
Savaş sebebiyle maçlarını Ukrayna'da oynayamayan Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ise ligde 4 maçta 4 puan toplamayı başardı. Ukrayna temsilcisi, 21. sırada yer alıyor.
2 EKSİK VAR
Fenerbahçe'de Shakhtar Donetsk maçı öncesinde 2 eksik isim bulunuyor.
Sakatlıkları devam eden Nathan Ake ve Marco Asensio, 23.00'te oynanacak müsabakada takımlarını yalnız bırakacak.
311. AVRUPA MAÇI
Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk ekibiyle İngiltere'nin başkenti Londra'da karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 311. maçında boy gösterecek. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında geride kalan 310 müsabakada 123 galibiyet elde ederken 69 beraberlik aldı. Sahadan 118 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe, bu maçlarda rakip fileleri 423 kez havalandırdı, kalesinde 437 gol gördü.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 45. MAÇ
Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunda 45. müsabakasını oynayacak. Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 44 karşılaşmada 12 galibiyet elde ederken 8 beraberlik, 24 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, rakip filelere 48 gol atarken kalesinde 81 gole engel olamadı. Sarı-lacivertli ekip, bu kulvardaki son mücadelesinde sahasında İngiliz ekibi Liverpool'u 3-2 yenmeyi başardı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ 7. SEZON
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez 1996-1997 sezonunda katılan Fenerbahçe, daha sonra sırasıyla 2001-2002, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında grup aşamasında ter döktü. İstanbul ekibi, bu sezondan önce 6 kez katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en büyük başarısını çeyrek final oynayarak gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, 2007-2008 sezonunda Brezilyalı teknik direktör Arthur Zico yönetiminde yarı finalin kapısından dönerken Avrupa kupaları tarihindeki en başarılı sezonunu yaşadı. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonuna bu sezon elemelerden katılan Fenerbahçe, toplamda 7. kez, 36 takımlı lig aşamasında ise ilk mücadelesini veriyor.
EMRE BELÖZOĞLU TARİHE GEÇECEK
Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Shakhtar Donetsk maçıyla sarı-lacivertli kulüpte hem futbolcu hem de teknik direktör olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren ilk isim olacak. Futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe formasıyla 227 karşılaşmada görev yapan Emre Belözoğlu, 2008-2009 sezonunda sarı-lacivertli ekiple UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 maça çıktı. Gruplarda oynanan 2 Porto mücadelesinde ve 1 Dinamo Kiev maçında forma giyen Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi müsabakasına çıkacak.
TARİHTE İLK KEZ 2 TÜRK TEKNİK ADAM KARŞI KARŞIYA GELECEK
Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe mücadelesi, tarihte 2 Türk teknik adamın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk karşılaşması olarak kayıtlara geçecek. Geçen sezon başında Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk ekibinin başına geçen Arda Turan, takımını ligde şampiyonluğa ulaştırmayı başarmıştı. Arda Turan'ın ekibi, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanırken Fenerbahçe'yle rakip oldu. İsmail Kartal'ın ardından Liverpool mücadelesine Dirk Kuyt'la çıkan sarı-lacivertli ekip, takımın başına Emre Belözoğlu'nu getirdi. Fenerbahçe, Belözoğlu'yla Devler Ligi'ndeki ilk maçına İngiltere'de çıkacak. Oynanacak mücadele, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez 2 Türk teknik direktörü de karşı karşıya getirecek.
Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe mücadelesinin nasıl sonuçlanacağı merakla beklenirken, yapay zeka maçı kimin kazanacağını açıkladı.
FENERBAHÇE 2-1 KAZANACAK
Yapay zeka, Stamford Bridge'de oynanacak Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe maçını sarı-lacivertli takımın 2-1 kazanacağını tahmin etti.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.