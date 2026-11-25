Lille-Bayern Münih maçını takip etmek için tıklayınız...

Lille-Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta heyecanı devam ederken Avrupa futbolunun iki önemli takımı Fransa'da karşı karşıya gelecek. Lille, kendi sahasında altı kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Bayern Münih'i ağırlayacak. Türk futbolseverlerin de yakından takip ettiği karşılaşmada milli kaleci Berke Özer'in performansı merakla bekleniyor. Alman devi Bayern Münih, lig aşamasında oynadığı dört karşılaşmada henüz mağlubiyet yaşamadı. İki galibiyet ve iki beraberlik alarak 8 puana ulaşan Bavyera temsilcisi, lig tablosunda 13. sırada bulunuyor. Vincent Kompany'nin öğrencileri, Lille deplasmanında kazanarak ilk sekiz yarışında avantaj elde etmek istiyor. Ev sahibi Lille ise Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamadı. Real Betis, Arsenal ve Galatasaray karşısında mağlup olan Fransız ekibi, dördüncü haftada Bodø/Glimt ile golsüz berabere kalarak organizasyondaki ilk puanını aldı. Dört maç sonunda 1 puanda bulunan Lille, sıralamada 35. basamakta yer alıyor. Davide Ancelotti yönetimindeki Lille için Bayern karşılaşması, Avrupa'daki kötü gidişatı değiştirmek adına önemli bir fırsat olacak. İşte maçın yayın bilgileri, muhtemel kadroları, sakat oyuncuları ve karşılaşma öncesindeki son gelişmeler...

LILLE-BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lille-Bayern Münih karşılaşması Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak.

LILLE-BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy'da oynanacak mücadele tabii Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BAYERN MÜNİH'TE HARRY KANE VE OLISE YOK!

Bayern Münih, Lille deplasmanına önemli eksiklerle çıkacak. Kulübün resmi maç önü açıklamasına göre Harry Kane, Michael Olise, Manuel Neuer, Serge Gnabry, Ismael Saibari ve Alphonso Davies sakatlıkları nedeniyle Lille karşılaşmasının kadrosunda bulunmuyor.

Özellikle Harry Kane ve Michael Olise'nin yokluğu, Bayern'in hücum planlamasını etkileyecek. Teknik direktör Vincent Kompany, eksiklere rağmen takımının mücadele gücüne ve alternatif oyuncularına güvendiğini belirtti. Luis Díaz ise sakatlığını atlatarak yeniden kadroya dahil edildi.

LILLE'DE BERKE ÖZER'İN PERFORMANSI MERAK EDİLİYOR

Milli kaleci Berke Özer'in formasını giydiği Lille, Bayern Münih karşısında zorlu bir sınav verecek. Fransız ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde henüz galibiyet alamamasına rağmen Ligue 1'de daha başarılı bir performans ortaya koyuyor.

Lille, ligde 11 hafta sonunda 21 puanla üçüncü sırada bulunuyor. PSG ve Paris FC'nin ardından gelen takım, geçtiğimiz hafta Lyon karşısında sahasında 1-0 mağlup oldu.

Teknik direktör Davide Ancelotti, Bayern karşısında özellikle savunma disiplinini koruyarak hızlı hücumlarla gol aramayı planlıyor. Berke Özer'in kaledeki performansı da Fransız temsilcisinin en önemli kozlarından biri olacak.

BAYERN MÜNİH ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇINCI SIRADA?

Bayern Münih, lig aşamasında oynadığı dört karşılaşmada 8 puan topladı. İki galibiyet ve iki beraberlikle yoluna devam eden Alman temsilcisi 13. sırada yer alıyor. Bayern'in bu sezonki Şampiyonlar Ligi sonuçları şöyle:

Bayern Münih 5-0 Bodø/Glimt

Viking FK 3-3 Bayern Münih

Bayern Münih 2-2 Arsenal

Atletico Madrid 0-2 Bayern Münih

LILLE İLE BAYERN MÜNİH DAHA ÖNCE KAÇ KEZ KARŞILAŞTI?

İki takım Avrupa kupalarında daha önce 2012-2013 sezonunda karşı karşıya geldi. Şampiyonlar Ligi grup aşamasında oynanan iki mücadelede Bayern Münih rakibine üstünlük kurdu. Almanya'daki karşılaşmayı 6-1 kazanan Bayern, Fransa'daki mücadeleden de 1-0 galip ayrıldı. Böylece iki maçta toplam 7 gol atan Bavyera ekibi, Lille karşısındaki iki randevuyu da kazandı. 25 Kasım'daki karşılaşma, iki takımın Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü buluşması olacak.

LILLE-BAYERN MÜNİH CANLI SKOR VE MAÇ TAKİP EKRANI