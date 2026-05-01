Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 32. haftasında Çaykur Rizespor ile TÜMOSAN Konyaspor kozlarını paylaşıyor. Çaykur Rizespor'un ev sahibi olduğu bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE ÇAYKUR RİZESPOR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI 11'LERİ:

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Mocsi, Samet, Hojer, Taylan, Mebude, Olawoyin, Laçi, Augusto, Sowe

TÜMOSAN Konyaspor: Deniz, Uğurcan, Bazoer, Yasir, Andzouana, Jin-Ho Jo, Bjorlo, Arif, Svendsen, Gonçalves, Olaigbe

ÇAYKUR RİZESPOR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor maçı TSİ 17.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı olarak yayınlanıyor.