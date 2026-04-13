Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig

Müthiş düello

Göztepe ile Kasımpaşa İzmir’de yenişemedi. Göz Göz’ün gollerini Juan, Jeferson (pen.) ve Bokele; Paşa’nın sayılarını Ouanes, Benedyczak ve Krastev (k.k.) kaydetti

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2026 06:50
Trendyol Süper Lig'in 29'uncu haftasında büyük çekişmeye sahne olan maçta Göztepe ile Kasımpaşa yenişemedi: 3-3. Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşmaya baskılı ve atak başlayan sarı-kırmızılı takım, 24'üncü dakikada Juan ile öne geçti: 1-0. 45+1'de İrfan Can'ın şık asistinde Ouanes skora denge getirdi: 1-1. İlk yarı 1-1 eşitlikle geçildi. 52'de Benedyczak, Paşa'yı üstünlüğe taşıdı: 1-2. 76'da Krastev'in kendi kalesine attığı gol sonrası fark 2'ye çıktı: 1-3. Pes etmeyen ve rakip kaleye yüklenen Göz Göz, 82'de Jeferson'un penaltı golüyle umutlandı: 2-3. 88'de sahne alan Bokele, takımına 1 puanı getiren golü kaydetti: 3-3. 90+3'te Kerem Demirbay kırmızı kart gördü. Bu sonuçla İzmir ekibi puanını 47'ye, Kasımpaşa ise 28'e yükseltti.

ÇOK SERT HAKEM TEPKİSİ

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, beraberlik sonrası konuştu. Belözoğlu, "Oyunun hakkı kazanmamızdı. Ne yazık ki Kasımpaşa'yı budayan, doğrayan hakemle karşılaştık. 22 oyuncu için çok üzgünüm. Böylesine kötü hakemi bu 22 oyuncu hak etmiyordu" dedi.

