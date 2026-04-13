Konya Gümrük'ü geçti

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde yükselişe geçen Tümosan Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 29'uncu haftasında kendi evinde Fatih Karagümrük engelini 3-0'lık skorla aştı.
Giriş Tarihi: 13 Nisan 2026 06:50
Ligde 5 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan yeşil-beyazlılar, bu galibiyetle puanını 34'e yükseltti. Son sıradaki kırmızı-siyahlı takım ise 20 puanda kaldı. Ev sahibini farklı galibiyete taşıyan golleri 21'inci dakikada Kramer, 28'de Muleka ve 90+2'de Diogo Gonçalves kaydetti.