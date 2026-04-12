Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, Misirli.com.tr Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Heyecan dolu bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2026 14:17 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2026 14:44
TÜMOSAN Konyaspor-Misirli.com.tr Fatih Karagümrük maçı (CANLI) Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, Misirli.com.tr Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşıyor. Anadolu Kartalı'nın İstanbul ekibini ağırladığı maç, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanıyor. Trendyol Süper Lig'in son sırasında yer alan Misirli.com.tr Fatih Karagümrük için bu maç ayrıca büyük önem taşıyor.

Kritik maçta hakem Oğuzhan Aksu düdük çalıyor.

TÜMOSAN KONYASPOR - MİSİRLİ.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LERİ

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır, Jin-Ho, Uğurcan, Adil, Berkan, Marko, Melih, Olaigbe, Bardhi, Muleka, Kramer.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Lichnovsky, Biraschi, Bartuğ, Berkay, Verde, Larsson, Çağtay, Esgaio, Serginho, Babicka.

TÜMOSAN KONYASPOR - MİSİRLİ.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kritik maç Türkiye saati ile 14.30'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından yayınlanıyor.

TRENDYOL SÜPER LİG'DE GELECEK HAFTA

Trendyol Süper Lig'de gelecek hafta; TÜMOSAN Konyaspor, Hesap.com Antalyaspor'a konuk olacak. Misirli.com.tr Fatih Karagümrük ise ikas Eyüpspor'u ağırlayacak.

Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
