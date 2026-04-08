Çaykur Rizespor derbiye hazır

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2026 Çarşamba 06:51
Karagümrük deplasmanından puansız ayrılan Çaykur Rizespor, yarın erteleme maçında Karadeniz derbisinde karşılaşacağı Samsunspor'a hazırlanıyor. Atmacalar, önce Samsunspor, ardından da pazartesi günü yine sahasında karşılaşacağı Gaziantep FK'yı mağlup etmekten başka bir şey düşünmüyor. Antrenmandan önce oyuncularıyla toplantı yapan teknik direktör Recep Uçar, önlerinde çok zorlu maçlar olduğunu ve kalan haftalarda korkulu rüya görmemek için sahalarındaki bu iki maçtan mutak galibiyetle ayrılmaları gerektiğini vurguladı.