Misirli.com.tr Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor'u 2-1 devirdi!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Misirli.com.tr Karagümrük, Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaştı. Ligin alt sıralarını ilgilendiren maç ise Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynandı. Misirli.com.tr Karagümrük, Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi.
Maçın 39. dakikasında Misirli.com.tr Fatih Karagümrük'un golünü Serginho kaydetti.
Maçın 70. dakikasında Ali Sowe, Çaykur Rizespor'u beraberliğe taşıyan gole imza attı
Maçın 87. dakikasında Shavy Babicka takımını öne geçiren golü atarak Misirli.com.tr Fatik Karagümrük'ü zafere taşıdı.
Maçı hakem Yiğit Arslan yönetti.
MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM
Çaykur Rizespor, 30 puanla 12. sırada yer aldı. İstanbul ekibi ise ligin son sırasında puanını 20'ye çıkardı.
SÜPER LİG'DE GELECEK HAFTA
Trendyol Süper Lig'de, Misirli.com.tr Fatih Karagümrük, Tümosan Konyaspor'a konuk olacak. Çaykur Rizespor ise erteleme maçında Samsunspor'u ağırlayacak.