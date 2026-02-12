Benim tarzım bu

Ziraat Türkiye Kupası'nda evindeki Kocaelispor maçında hakemin üzerine yürüdüğü için kırmızı gören Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, öz eleştiri yaptı. Teknik direktör tarzının bu olduğunu vurgulayan Burak Yılmaz, "Bir daha kimse beni kırmızı kart gördüğüm pozisyondaki gibi görmeyecek ama benim teknik direktörlük tarzım bu. Zaman zaman oyuncularıma karşı hoca, zaman zaman abi-kardeş, zaman zaman onlar gibi oyuncu oluyorum. Duygusal bağımız fazla. Ben böyle bir teknik direktörüm. Bunu değiştirmek istemiyorum. Tabii ki eksiklerim çok fazla. Allah izin verirse bunları gidermek istiyorum" dedi.