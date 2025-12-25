Acıbadem Afrika’da

2025 Afrika Uluslar Kupası'nın resmi sağlık tedarikçisi Acıbadem Sağlık Grubu oldu. Afrika Futbol Konfederasyonu Genel Sekreteri Omba ile Acıbadem Sağlık Grubu Spor Sponsorlukları Koordinatörü Doç. Dr. Çağrı İlk, Fas'ın Rabat kentindeki toplantıda iş birliği anlaşmasını imzaladı.
