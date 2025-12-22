Alanyaspor galibiyeti hatırladı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup ederek uzun bir aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe üç puanı getiren goller, 13. dakikada Hwang Ui-jo ve 58. dakikada Güven Yalçın'dan geldi. Teknik Direktör Joao Pereira yönetimindeki turuncu- yeşilliler, bu galibiyetle ligde 7 maçlık kazanamama serisini sonlandırdı. Konuk ekip Fatih Karagümrük ise üst üste 5. maçından da puan çıkaramadı.