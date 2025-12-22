Alanyaspor galibiyeti hatırladı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup ederek uzun bir aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe üç puanı getiren goller, 13. dakikada Hwang Ui-jo ve 58. dakikada Güven Yalçın'dan geldi. Teknik Direktör Joao Pereira yönetimindeki turuncu- yeşilliler, bu galibiyetle ligde 7 maçlık kazanamama serisini sonlandırdı. Konuk ekip Fatih Karagümrük ise üst üste 5. maçından da puan çıkaramadı.
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
DİĞER