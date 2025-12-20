Zecorner Kayserispor 1 puanı 90+3'te kurtardı!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında Zecorner Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Maçın ilk 45 dakikası golsüz eşitlik ile sonuçlandı. İkinci yarıda ev sahibi takımda Umut Nayir, dakika 63'te fileleri sarsarak takımını 1-0 öne geçirdi. Mücadelenin son bölümünde 4 dakika uzatma verildi. Zecorner Kayserispor'da German Onugkha, uzatma dakikalarında sahneye çıktı. Rus futbolcu, 90+3'te fileleri sarsarak takımı adına 1 puanı kurtarmayı başardı.

Böylelikle Zecorner Kayserispor puanını 15'e, TÜMOSAN Konyaspor ise 17'ye yükseltti.