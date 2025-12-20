CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Zecorner Kayserispor 1 puanı 90+3'te kurtardı!

Zecorner Kayserispor 1 puanı 90+3'te kurtardı!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında Zecorner Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2025 Cumartesi 14:23 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2025 Cumartesi 16:27
Zecorner Kayserispor 1 puanı 90+3'te kurtardı!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında Zecorner Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Maçın ilk 45 dakikası golsüz eşitlik ile sonuçlandı. İkinci yarıda ev sahibi takımda Umut Nayir, dakika 63'te fileleri sarsarak takımını 1-0 öne geçirdi. Mücadelenin son bölümünde 4 dakika uzatma verildi. Zecorner Kayserispor'da German Onugkha, uzatma dakikalarında sahneye çıktı. Rus futbolcu, 90+3'te fileleri sarsarak takımı adına 1 puanı kurtarmayı başardı.

Böylelikle Zecorner Kayserispor puanını 15'e, TÜMOSAN Konyaspor ise 17'ye yükseltti.

