Samsun’a şok!

Süper Lig'de üst sıraları hedefleyen Samsunspor, sahasında konuk ettiği Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu. İlk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlanan mücadelenin 66. dakikasında konuk ekip Başakşehir, Eldor Shomurodov'un attığı golle 1-0 öne geçti. 83'te Shomuradov'un asistinde Bertuğ Yıldırım Başakşehir'in ikinci golünü attı ve İstanbul temsilcisi sahadan galibiyetle ayrıldı.

BAŞAKŞEHİR 3 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Geçtiğimiz hafta lider Galatasaray'a deplasmanda 3-2 mağlup olan, lider çıktığı UEFA Konferans Ligi mücadelesinde AEK'ya da 2-1 kaybeden Kırmızı Şimşekler, üst üste üçüncü yenilgisini alırken resmi maçlardaki galibiyet özlemi 6 maça yükseldi. Son haftalarda çıkışa geçen Başakşehir ise son 3 maçta elde ettiği 2 galibiyet, 1 beraberlikle puanını 20'ye yükseltip 8'inci sıraya yükseldi.

NDİAYE, SENEGAL'DE

Samsunspor'un golcüsü Cherif Ndiaye, Senegal Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası için açıkladığı aday kadroya davet edildi. 21 Aralık 2025-18 Ocak 2026 tarihleri arasında düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal forması giyecek olan Ndiaye, bu süreçte takımdan uzak kalacak.