CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Samsun’a şok!

Samsun’a şok!

Samsunspor, sahasında Başakşehir’e Shomurodov ve Bertuğ’un golleriyle yenildi. Resmi maçlardaki galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Samsun’a şok!

Süper Lig'de üst sıraları hedefleyen Samsunspor, sahasında konuk ettiği Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu. İlk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlanan mücadelenin 66. dakikasında konuk ekip Başakşehir, Eldor Shomurodov'un attığı golle 1-0 öne geçti. 83'te Shomuradov'un asistinde Bertuğ Yıldırım Başakşehir'in ikinci golünü attı ve İstanbul temsilcisi sahadan galibiyetle ayrıldı.

BAŞAKŞEHİR 3 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Geçtiğimiz hafta lider Galatasaray'a deplasmanda 3-2 mağlup olan, lider çıktığı UEFA Konferans Ligi mücadelesinde AEK'ya da 2-1 kaybeden Kırmızı Şimşekler, üst üste üçüncü yenilgisini alırken resmi maçlardaki galibiyet özlemi 6 maça yükseldi. Son haftalarda çıkışa geçen Başakşehir ise son 3 maçta elde ettiği 2 galibiyet, 1 beraberlikle puanını 20'ye yükseltip 8'inci sıraya yükseldi.

NDİAYE, SENEGAL'DE

Samsunspor'un golcüsü Cherif Ndiaye, Senegal Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası için açıkladığı aday kadroya davet edildi. 21 Aralık 2025-18 Ocak 2026 tarihleri arasında düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal forması giyecek olan Ndiaye, bu süreçte takımdan uzak kalacak.

Aslan'dan Rüdiger'e resmi teklif!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
CHP'lilerin Silivri'deki yolsuzluk kavgası! Aysever, İmamoğlu'nun elini havada bıraktı
F.Bahçe'de sürpriz ayrılık! Ülkesine geri dönebilir
G.Saray'dan Madrid çıkarması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'dan Beşiktaş'a sert yanıt! Trabzonspor'dan Beşiktaş'a sert yanıt! 01:04
Trabzonspor'dan Beşiktaş'a sert yanıt! Trabzonspor'dan Beşiktaş'a sert yanıt! 00:57
Real Madrid Alaves deplasmanında galip! Real Madrid Alaves deplasmanında galip! 00:56
Kenan Yıldız'lı Juventus deplasmanda galip! Kenan Yıldız'lı Juventus deplasmanda galip! 00:40
Kenan Yıldız'lı Juventus deplasmanda galip! Kenan Yıldız'lı Juventus deplasmanda galip! 00:40
Neyin peşindesiniz? Neyin peşindesiniz? 00:39
Daha Eski
Kaybolan umutlar! Kaybolan umutlar! 00:37
Ersin ligde kariyer rekoru kırdı Ersin ligde kariyer rekoru kırdı 00:36
Abraham bir ilki gerçekleştirdi Abraham bir ilki gerçekleştirdi 00:35
2 asist yaptı kırmızı kart gördü 2 asist yaptı kırmızı kart gördü 00:34
Yine kazanamadı Yine kazanamadı 00:33
4 maç sonra ilk 11 4 maç sonra ilk 11 00:31