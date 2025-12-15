Kocaeli son anda

Trendyol Süper Lig'de 16. haftada Karagümrük ile Kocaelispor 1-1 berabere kaldı. Karagümrük bu sonuçla beraber ligdeki galibiyet hasretini 4 maça çıkardı ve 9 puanda kaldı. Kocaelispor ise yenilmezlik serisini 5 maça yükseltti, puanını da 20'ye getirdi. 17'de Kocaelispor'da Agyei ceza sahası dışından sert vurdu, top direkten döndü. Atağın devamında Serdar Dursun müsait pozisyonunda fırsatı değerlendiremedi. İlk yarıda gol sesi çıkmadı, devreye 0-0 gidildi.

PETKOVİC PARLADI

51'de Kocaeli'de Linetty tehlikeli geldi, kaleci Grbic ayaklarıyla önledi. 65'te ise Karagümrük golü buldu, 1-0'ı sağladı. Johnson'un pasıyla hareketlenen Fofana, soğukkanlı bir son vuruşla üstünlüğü takımına getirdi. Son dakikalarda baskısını artıran konuk takım, 90+3'te Petkovic ile 1-1'i yakaladı. Smolcic'in pasında ustalığını konuşturan Petkovic, şık bir golle eşitliği buldu. 90+5'te de Kocaelispor galibiyet golü için geldi ancak Agyei pozisyonu sonuçlandıramadı.