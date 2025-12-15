CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Kocaeli son anda

Kocaeli son anda

Kocaelispor, Karagümrük deplasmanında beraberliği 90+3’te Petkovic’le aldı, yenilmezlik serisi 5 maça çıktı. Ev sahibi ise Fofana ile bulduğu golü koruyamadı, galibiyet hasretini 4 maça taşıdı

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kocaeli son anda

Trendyol Süper Lig'de 16. haftada Karagümrük ile Kocaelispor 1-1 berabere kaldı. Karagümrük bu sonuçla beraber ligdeki galibiyet hasretini 4 maça çıkardı ve 9 puanda kaldı. Kocaelispor ise yenilmezlik serisini 5 maça yükseltti, puanını da 20'ye getirdi. 17'de Kocaelispor'da Agyei ceza sahası dışından sert vurdu, top direkten döndü. Atağın devamında Serdar Dursun müsait pozisyonunda fırsatı değerlendiremedi. İlk yarıda gol sesi çıkmadı, devreye 0-0 gidildi.

PETKOVİC PARLADI

51'de Kocaeli'de Linetty tehlikeli geldi, kaleci Grbic ayaklarıyla önledi. 65'te ise Karagümrük golü buldu, 1-0'ı sağladı. Johnson'un pasıyla hareketlenen Fofana, soğukkanlı bir son vuruşla üstünlüğü takımına getirdi. Son dakikalarda baskısını artıran konuk takım, 90+3'te Petkovic ile 1-1'i yakaladı. Smolcic'in pasında ustalığını konuşturan Petkovic, şık bir golle eşitliği buldu. 90+5'te de Kocaelispor galibiyet golü için geldi ancak Agyei pozisyonu sonuçlandıramadı.

REKLAM - Türk Telekom
F.Bahçe'ye Sörloth müjdesi!
DİĞER
Sergen Yalçın Trabzonspor maçının ardından açıkladı: "Kadroda düşünmüyoruz"
CHP'lilerin Silivri'deki yolsuzluk kavgası! Aysever, İmamoğlu'nun elini havada bıraktı
F.Bahçe'de sürpriz ayrılık! Ülkesine geri dönebilir
G.Saray'dan Madrid çıkarması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'dan Beşiktaş'a sert yanıt! Trabzonspor'dan Beşiktaş'a sert yanıt! 01:04
Trabzonspor'dan Beşiktaş'a sert yanıt! Trabzonspor'dan Beşiktaş'a sert yanıt! 00:57
Real Madrid Alaves deplasmanında galip! Real Madrid Alaves deplasmanında galip! 00:56
Kenan Yıldız'lı Juventus deplasmanda galip! Kenan Yıldız'lı Juventus deplasmanda galip! 00:40
Kenan Yıldız'lı Juventus deplasmanda galip! Kenan Yıldız'lı Juventus deplasmanda galip! 00:40
Neyin peşindesiniz? Neyin peşindesiniz? 00:39
Daha Eski
Kaybolan umutlar! Kaybolan umutlar! 00:37
Ersin ligde kariyer rekoru kırdı Ersin ligde kariyer rekoru kırdı 00:36
Abraham bir ilki gerçekleştirdi Abraham bir ilki gerçekleştirdi 00:35
2 asist yaptı kırmızı kart gördü 2 asist yaptı kırmızı kart gördü 00:34
Yine kazanamadı Yine kazanamadı 00:33
4 maç sonra ilk 11 4 maç sonra ilk 11 00:31