Göztepe rüzgarı

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde Göztepe deplasmanda Gaziantep'i 1-0 mağlup etti. İzmir temsilcisi 29 puana gelerek ilk 4'teki yerini korudu. Gaziantep ise bu yenilgiyle 23 puanda kalarak Göztepe'yi puan durumunda yakalama şansını kaçırdı. 38. dakikada Göztepe, Janderson'un golüyle öne geçti. Ancak VAR kontrolü sonrasında elle oynama gerekçesiyle Brezilya yıldızın golü iptal edildi. İlk yarı 0-0'lık beraberlikle sona erdi.

PENALTI KAÇTI

63'te penaltı kazanan Gaziantep'te atışı kullanan Bayo, ağları sarsamadı ve topu soldan dışarı yolladı. 69. dakikada Göztepe'nin soldan Cherni ile kullandığı kornerde Janderson çok şık bir kafa vuruşuyla ağları sarstı, skoru 1-0'a taşıdı. 76'da Gaziantep defansının hatasında kaleciyle karşı karşıya kalan Juan golü bulamadı. Son 10 dakikada Camara ile ev sahibi net fırsatları değerlendiremedi. 90+2'de Gaziantep'te Arda kale önünde golü yapamadı.

DEPLASMAN KRALI

Göztepe, Gaziantep deplasmanında galip gelip dış sahadaki başarısını sürdürdü. İzmir ekibi, deplasmanda oynadığı son 3 maçını kazanarak dikkat çekti. Göztepe bu sezon ligde dış sahada 17 puan topladı ve en iyi ikinci takım oldu.

BAYO ŞAŞIRTTI

Gaziantep'te son haftaların formda ismi Mohamed Bayo, Göztepe karşısında penaltı kaçırarak şaşırttı. Son 4 maçta 5 gol atan Gineli forvet, dünkü maçı boş geçti. 27 yaşındaki futbolcu bu sezon 11 maçta 6 gol kaydetti.