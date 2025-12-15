CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Göztepe rüzgarı

Göztepe rüzgarı

Gaziantep’e konuk olan Göztepe, ikinci yarıda Janderson’un golüyle 3 puana uzandı. Ev sahibinde Bayo penaltı kaçırırken, İzmir temsilcisi bu sonuçla ilk 4’teki yerini korudu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Göztepe rüzgarı

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde Göztepe deplasmanda Gaziantep'i 1-0 mağlup etti. İzmir temsilcisi 29 puana gelerek ilk 4'teki yerini korudu. Gaziantep ise bu yenilgiyle 23 puanda kalarak Göztepe'yi puan durumunda yakalama şansını kaçırdı. 38. dakikada Göztepe, Janderson'un golüyle öne geçti. Ancak VAR kontrolü sonrasında elle oynama gerekçesiyle Brezilya yıldızın golü iptal edildi. İlk yarı 0-0'lık beraberlikle sona erdi.

PENALTI KAÇTI

63'te penaltı kazanan Gaziantep'te atışı kullanan Bayo, ağları sarsamadı ve topu soldan dışarı yolladı. 69. dakikada Göztepe'nin soldan Cherni ile kullandığı kornerde Janderson çok şık bir kafa vuruşuyla ağları sarstı, skoru 1-0'a taşıdı. 76'da Gaziantep defansının hatasında kaleciyle karşı karşıya kalan Juan golü bulamadı. Son 10 dakikada Camara ile ev sahibi net fırsatları değerlendiremedi. 90+2'de Gaziantep'te Arda kale önünde golü yapamadı.

DEPLASMAN KRALI

Göztepe, Gaziantep deplasmanında galip gelip dış sahadaki başarısını sürdürdü. İzmir ekibi, deplasmanda oynadığı son 3 maçını kazanarak dikkat çekti. Göztepe bu sezon ligde dış sahada 17 puan topladı ve en iyi ikinci takım oldu.

BAYO ŞAŞIRTTI

Gaziantep'te son haftaların formda ismi Mohamed Bayo, Göztepe karşısında penaltı kaçırarak şaşırttı. Son 4 maçta 5 gol atan Gineli forvet, dünkü maçı boş geçti. 27 yaşındaki futbolcu bu sezon 11 maçta 6 gol kaydetti.

REKLAM - Türk Telekom
Aslan'dan Rüdiger'e resmi teklif!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
CHP'lilerin Silivri'deki yolsuzluk kavgası! Aysever, İmamoğlu'nun elini havada bıraktı
F.Bahçe'de sürpriz ayrılık! Ülkesine geri dönebilir
G.Saray'dan Madrid çıkarması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'dan Beşiktaş'a sert yanıt! Trabzonspor'dan Beşiktaş'a sert yanıt! 01:04
Trabzonspor'dan Beşiktaş'a sert yanıt! Trabzonspor'dan Beşiktaş'a sert yanıt! 00:57
Real Madrid Alaves deplasmanında galip! Real Madrid Alaves deplasmanında galip! 00:56
Kenan Yıldız'lı Juventus deplasmanda galip! Kenan Yıldız'lı Juventus deplasmanda galip! 00:40
Kenan Yıldız'lı Juventus deplasmanda galip! Kenan Yıldız'lı Juventus deplasmanda galip! 00:40
Neyin peşindesiniz? Neyin peşindesiniz? 00:39
Daha Eski
Kaybolan umutlar! Kaybolan umutlar! 00:37
Ersin ligde kariyer rekoru kırdı Ersin ligde kariyer rekoru kırdı 00:36
Abraham bir ilki gerçekleştirdi Abraham bir ilki gerçekleştirdi 00:35
2 asist yaptı kırmızı kart gördü 2 asist yaptı kırmızı kart gördü 00:34
Yine kazanamadı Yine kazanamadı 00:33
4 maç sonra ilk 11 4 maç sonra ilk 11 00:31