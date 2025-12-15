Burak Yılmaz bırakıyor

Gaziantep'te Teknik Direktör Burak Yılmaz görevi bırakacağını duyurdu. Göztepe maçının ardından konuşan Yılmaz, iki hafta sonra veda edeceğini belirtti. Genç çalıştırıcı, "Kulübenin arkasından küfür yemeyi hak etmedim. Çaykur Rizespor ve Başakşehir maçlarında sonra burada olmayacağım" dedi. Burak Yılmaz, yenilgiyi de değerlendirip, "Açıkçası bizim adımıza utanç verici bir maç oldu. Göztepe tipik galibiyetini aldı. Penaltıyı kaçırdık, eksik falan umurumda değil. Bizim için çok büyük hayal kırıklığı" ifadelerini kullandı.