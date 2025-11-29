Kasımpaşa-RAMS Başakşehir maçı CANLI | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Kasımpaşa, Süper Lig'in 14. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda RAMS Başakşehir'i konuk ediyor. Oynadığı 13 maçta 3 galibiyete imza atan Shota Arveladze'nin ekibi, aynı puanda olduğu rakibinin bir sıra altında bulunuyor. Bu sezon evine galibiyet yüzü göremeyen Kasımpaşa karşısında RAMS Başakşehir ise iç sahada 2, deplasmanda 1 galibiyet elde etti. Nuri Şahin yönetimindeki ekip, son haftalarda Gençlerbirliği ve Trabzonspor mağlubiyetlerinin ardından yeniden 3 puan istiyor.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Arous, Opoku, Szalai, Frimpong, Cafu, Baldursson, Ben Ouanes, Gueye, Fall
RAMS Başakşehir : Muhammed, Onur, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut, Fayzullayev, Shomurodov, Harit, Selke
Kasımpaşa-RAMS Başakşehir maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
Kasımpaşa-RAMS Başakşehir MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kasımpaşa-RAMS Başakşehir maçı, 29 Kasım Cumartesi günü, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanıyor. Karşılaşma, saat 20.00'de başladı.
Kasımpaşa-RAMS Başakşehir MAÇI HANGİ KANALDA?
Kasımpaşa-RAMS Başakşehir maçı, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Atilla Karaoğlan'ın yönettiği karşılaşmada, Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Gökhan Bilir ve Gökhan Barcın üstlendi.