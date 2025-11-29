CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Süper Lig Kasımpaşa-RAMS Başakşehir maçı CANLI | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Süper Lig'in 14. haftası, Kasımpaşa-RAMS Başakşehir maçıyla devam ediyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadelede iki takım da 3 puan hedefiyle sahaya çıkıyor. Puan tablosunda 14. sırada bulunan ev sahibi ekip, son maçında Alanyaspor'u mağlup ederek moral depolamasının ardında düşme hattından daha da uzaklaşmayı istiyor. RAMS Başakşehir ise 13 puanla oturduğu 13. sırada, yerini sağlamlaştırmanın peşinde. Kasımpaşa-RAMS Başakşehir maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025 Cumartesi 19:52
Kasımpaşa, Süper Lig'in 14. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda RAMS Başakşehir'i konuk ediyor. Oynadığı 13 maçta 3 galibiyete imza atan Shota Arveladze'nin ekibi, aynı puanda olduğu rakibinin bir sıra altında bulunuyor. Bu sezon evine galibiyet yüzü göremeyen Kasımpaşa karşısında RAMS Başakşehir ise iç sahada 2, deplasmanda 1 galibiyet elde etti. Nuri Şahin yönetimindeki ekip, son haftalarda Gençlerbirliği ve Trabzonspor mağlubiyetlerinin ardından yeniden 3 puan istiyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Arous, Opoku, Szalai, Frimpong, Cafu, Baldursson, Ben Ouanes, Gueye, Fall

RAMS Başakşehir : Muhammed, Onur, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut, Fayzullayev, Shomurodov, Harit, Selke

Kasımpaşa-RAMS Başakşehir maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Kasımpaşa-RAMS Başakşehir MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa-RAMS Başakşehir maçı, 29 Kasım Cumartesi günü, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanıyor. Karşılaşma, saat 20.00'de başladı.

Kasımpaşa-RAMS Başakşehir MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa-RAMS Başakşehir maçı, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Atilla Karaoğlan'ın yönettiği karşılaşmada, Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Gökhan Bilir ve Gökhan Barcın üstlendi.

